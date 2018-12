Nina Kruser verabschiedet

Nach 27 Jahren als Lehrerin für musikalische Früherziehung bei der Musikschule Hockenheim wurde Nina Kruser in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Diese Aufgabe übernahmen der Leiter der Musikschule, Christian Palmer, und der Vorsitzende der Volkshochschule (mit Musikschule), Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Musik war Nina Krusers große Leidenschaft und hat sie seit ihrer Jugend das ganze Leben begleitet. Ob beruflich oder privat war das der perfekte Ausgleich für sie. Geboren in Russland hatte Kruser Klavier und Akkordeon studiert und war in einem Akkordeonorchester und der musikalischen Früherziehung tätig. Auf die Frage, was das Beste in Ihrem beruflichen Leben war, antwortete Nina Kruser: „Die Dankbarkeit, die ich erfahren habe. Die menschlichen Begegnungen und die Emotionen.“ zg

