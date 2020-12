Hockenheim.Unbekannte Täter haben in der Tom-Bullus-Straße einen Nissan Navara entwendet. Der Geländewagen war am Montagabend gegen 18 Uhr von seinem Besitzer vor dem Anwesen abgestellt worden. Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr war er weg. Im Fahrzeug befanden sich ein hochwertiger Schlagbohrer, die passenden Akkus inklusive Ladegeräten sowie zwei Lasermessgeräte.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Geparkten Mercedes gerammt

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag, 1. Dezember, zwischen 14.15 und 17.50 Uhr einen in der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellten grauen Mercedes GLA. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06205/2 86 00 beim Polizeirevier in Hockenheim zu melden. pol

