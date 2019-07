Noch keine Spur von dem Täter

OB Dieter Gummer liegt noch auf der Intensivstation. © Lenhardt

Auf den Oberbürgermeister der Stadt Hockenheim, Dieter Gummer, ist am Montag, 15. Juli, ein tätlicher Angriff verübt worden. Wie berichtet, hatte der Hockenheimer Oberbürgermeister (OB) am Montag im Hof seines Privatanwesens im Ortsteil Böhl des pfälzischen Böhl-Iggelheim durch den gezielten Fausthieb eines Unbekannten einen Kieferbruch und weitere Verletzungen erlitten. Der unbekannte Mann hatte gegen 20.30 Uhr geklingelt und mit Gummer sprechen wollen. Als der Oberbürgermeister in den Hof trat, hat der Täter nach Angaben der Polizei direkt zugeschlagen, ohne auch nur ein Wort zu sprechen.

Zu dem Angriff und zum Gesundheitszustand von Gummer erklärt der Pressesprecher der Stadt Hockenheim, Christian Stalf, in einer Stellungnahme: „OB Dieter Gummer befindet sich derzeit noch in stationärer Behandlung auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Der Schlag und der in Folge stattgefundene Sturz führten bei OB Gummer zu verschiedenen Verletzungen: mehrere Prellungen, ein Kieferbruch und Gehirnblutungen.

OB Dieter Gummer wird nach dem für ihn überraschenden und nach wie vor nicht erklärbaren Angriff auf seine Person bis auf weiteres in Behandlung im Krankenhaus bleiben. Wir informieren über den Gesundheitszustand von OB Gummer dann wieder, wenn er das Krankenhaus verlassen hat. Wir bitten ausdrücklich darum, dass in diesem Zeitraum die Privatsphäre von Dieter Gummer und seiner Familie geachtet und respektiert wird.

Dieter Gummer arbeitet mit den ermittelnden Polizeibehörden zusammen, um die Identität des Täters festzustellen. In diese Ermittlungsarbeit haben wir vollstes Vertrauen.

OB Dieter Gummer und seine Familie bedanken sich für die zahlreichen Genesungswünsche, die mittlerweile bei der Stadtverwaltung Hockenheim eingegangen sind. Er freut sich, dass so viele Menschen an seiner Genesung Anteil nehmen.“

Ferner merkt Stalf an, dass der Bürgermeister der Stadt Hockenheim, Thomas Jakob-Lichtenberg, in der Abwesenheit von OB Gummer als dessen ständiger allgemeiner Stellvertreter die Amtsgeschäfte wahrnimmt.

Die für Sonntag, 21. Juli, angesetzte Neuwahl des Oberbürgermeisters wird planmäßig durchgeführt. „Der Angriff auf OB Gummer hat also für die Durchführung der Neuwahl keinen Einfluss,“, betont der Pressesprecher der Stadt. cs

Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 0621/9 63 27 73, E-Mail kiludwigs-hafen@ polizei.rlp.de.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.07.2019