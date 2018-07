Anzeige

Know-how reichlich vorhanden

Er ist von Anfang an im Café Komm tätig, das im Lutherhaus die Begegnung von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen ermöglicht und Gelegenheit bietet, über aktuelle Anliegen und Sorgen der Flüchtlinge zu sprechen. Nicht jeder Pate oder Begleiter könne in allen genannten Disziplinen Expertenwissen aufbauen, zumal die Gesetze äußerst komplex seien. Extrem wichtig werde daher die Kommunikation mit Integrationsmanagern und -beauftragten. Gleichwohl sieht Sommer auch im ehrenamtlichen Bereich ein profundes Know-how, was Bildung und Arbeitsbeschaffung und die Begleitung Geflüchteter im Asylverfahren angeht.

Die Tatsache, dass sich an der Organisation des Asylnetzwerks einiges ändern soll, heißt nicht, dass die bisherige Arbeit nicht erfolgreich gewesen sei. Sommer schätzt, dass etwa 40 Prozent der insgesamt in Hockenheim lebenden Menschen in Anschlussunterbringung in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sind, das sei deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt. Das Thema Sprachkurse habe sich ebenfalls gut eingespielt, die Infrastruktur für die 900-stündigen Integrationskurse sei vorhanden.

Sprachbildung auf eigene Kosten

Schwieriger sieht er die sprachliche Weiterentwicklung von Geflüchteten ohne Status, da sie von den Behörden nicht finanziell unterstützt wird. „Doch wir versuchen weiter, auch dafür lokal Strukturen aufzubauen, so bietet das DRK wöchentlich zwei Kurse an“, sagt Sommer. Außerdem gebe es junge Leute, die arbeiten und bereit seien, für ihre sprachliche Weiterentwicklung selbst zu zahlen, um sich dadurch bessere Jobs zu erschließen. Ehrenamtliche Sprachförderung stoße didaktisch schnell an ihre Grenzen, vor allem, wenn es um Kenntnislevels gehe, die für eine Ausbildung wichtig seien.

Mit den Integrationsmanagern des DRK teilt Konrad Sommer die Zuversicht, dass bei der Suche nach Wohnraum für Geflüchtete noch ein großes Potenzial erschlossen werden kann – gerade in Altbauten, die nur mit großem Aufwand für den Mietmarkt aufbereitet werden könnten. Wenn ein Haus wieder mit Leben gefüllt wird, könne das mitunter auch Vereinsamung von bislang allein dort Wohnenden entgegenwirken.

Zur neuen Struktur des Asylnetzwerks, das bislang aus fünf Arbeitskreisen bestand, ist am Donnerstag, 20. September, eine öffentliche Veranstaltung vorgesehen. Heute Abend ist eine Zusammenkunft von Paten anberaumt, die direkt mit Familien arbeiten. Für Konrad Sommer steht fest, dass es viele ehrenamtliche Integrationsbetreuer braucht, um die erfolgreiche Arbeit des Netzwerks fortsetzen zu können.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 24.07.2018