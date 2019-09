Die Erkenntnis, dass man „auf den ältesten Bildern am jüngsten aussieht“, ist ja wahrlich nicht neu. Nostalgie tut manchmal gut, spricht die Menschen an. Die Bilder und Szenen von der 1200-Jahrfeier Hockenheims im Jahr 1969 rief so manche Erinnerung wach. Das wurde in vielen „Gesprächen danach“ deutlich.

Jubiläum damals und heute – 50 Jahre später. Gewiss, die spezielle Art der Festivitäten mag sich etwas verändert haben. Dass die Kurpfälzer gerne feiern, das ist eher ein positiver „zeitloser Trend“. Umso mehr wurde gerade an diesem nostalgischen Abend deutlich, dass viele Hockenheimer beim diesjährigen Jubiläum „zentrale Höhepunkte“ vermissten. Und schließlich bekam jede der traditionellen Veranstaltungen ein, sagen wir mal einfach, „Schleifchen mit der Aufschrift Jubiläumsjahr 1250 Jahre“. Ist ja auch schon etwas. Von einer „Perlenschnur“ der Veranstaltungen wurde und wird ja gesprochen, manche Hockenheimer gucken und suchen, wo es vielleicht ganz besonders funkelt.

Man kann ein Jubiläumsjahr wie 1969 in keiner ähnlichen Form wiederholen, das ist klar. „Stadt im Auf- und Umbruch“ hieß damals der Buchtitel und das veranstaltungs- und höhepunktreiche Festjahr machte diese neue Lebendigkeit deutlich. Der damalige Bürgermeister Kurt Buchter war im zehnten Jahr seiner Amtszeit und hatte es verstanden, alle zu animieren, zu begeistern und mitzureißen.

Die Zeiten ändern sich, die Erinnerungen bleiben. Sicher auch das Bewusstsein, dass man auch in kleinerem Rahmen Jubiläum feiern kann. „Awwer ä bissl mehr hätt´schon los sein können“, raunten sich manche zur Verabschiedung nach dem Nostalgiefilm zu. Alles hat seine Zeit. Und zum richtigen Feiern ist es nie zu spät.

