Notbetreuungfür Kinder

Die Kindertageseinrichtungen aller Träger werden ab Mittwoch, 16. De-zember, bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021, geschlossen. An den regulären Öffnungstagen (außerhalb der Weihnachtsferien) wird in dieser Zeit eine Notbetreuung eingerichtet, wenn Eltern einen Anspruch darauf haben. Wie die Stadt mitteilt, wird sie vom jeweiligen Träger übernommen. Die Notbetreuung richtet sich nach der regulären Betreuungszeit. Die Weihnachtsferien der Einrichtungen finden wie geplant statt. In dieser Zeit wird keine Notbetreuung angeboten, weil die Einrichtung Betriebsferien hat.

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Homeoffice-Arbeitsplätze gleichermaßen. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.

Bescheinigung des Arbeitgebers

Eltern, die einen Anspruch geltend machen wollen, müssen auf die Einrichtungsleitung zukommen und eine Unabkömmlichkeitsbescheinigung (beider Elternteile) des jeweiligen Arbeitgebers vorlegen. Die formlos möglichen Bescheinigungen des Arbeitgebers müssen zum Beginn der Notbetreuung in der jeweiligen Einrichtung vorgelegt werden. Ein Musterexemplar kann auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.hockenheim.de unter „Bildung-Kindertageseinrichtungen“ heruntergeladen werden.

Eine Notbetreuung der Schüler – wegen der Schulschließungen – findet statt. Sie wird von den Schulen organisiert. Voraussetzung ist ebenfalls eine formlose Unabkömmlichkeitsbescheinigung analog wie bei den Kindertageseinrichtungen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 15.12.2020