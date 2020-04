Nützlinge längs des Wassers

Hockenheim.„Immer wieder werde ich nach diesen gefragt: Stechen die, sind es Wespen, Schnaken oder sonst was“, merkt der Biologe Uwe Heidenreich zu einem Bild an, das zwei Märzfliegen zeigt, die sich auf einem Blatt niedergelassen haben.

Die Antwort ist für ihn als Kundigen nicht schwer: „Es sind ganz einfach Märzfliegen, sie kommen bevorzugt im Frühling und man findet sie immer wieder am Kraichbach, da sie auf diese feuchten Flächen angwiesen sind“, stellt der Biologe fest und fügt hinzu, dass die Märzfliegen im Trockenen nicht leben können.

Die Märzfliege, lateinisch Bibio marci, ist auch unter anderen Namen bekannt, so als Märzhaarmücke, Markusfliege oder Markushaarmücke. Sie ist die häufigste, meist in Schwärmen vorkommende Art aus der Familie der Haarmücken und gehört zu den Zweiflüglern. Der Name Markusfliege rührt daher, dass sie in der Zeit um den Markustag, 25. April, sehr häufig ausschwärmen.

Bestäuber und Vertilger

Die erwachsenen Märzfliegen ernähren sich von verschiedenen Pflanzensäften und Nektar und bestäuben dabei die Blüten. Im Larvenstadium ernähren sie sich besonders von verrottenden Pflanzenteilen im Boden und sind damit recht nützlich.

Vor ihnen fürchten müsse man sich auf keinen Fall. Den Singvögeln seien sie hingegen eine Freude, denn diese würden sie gerne in ihren Speiseplan mit aufnehmen, „gerade jetzt in der Zeit, in der die ersten Jungvögel da sind“, so Heidenreich.

Für den Wissenschaftler machen die Märzfliegen auch deutlich, dass nicht jeder Lebensraum immer wieder von den gleichen Organismen belebt und bewohnt wird, es viel Abwechslung in der Natur gebe. sz

