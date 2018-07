Anzeige

Im Clubhaus des Fußballvereins fand die Hauptversammlung statt, zu der Vorsitzender Markus Roth die Mitglieder begrüßte. In seinem Rückblick betonte Roth, dass im vergangenen Jahr trotz erheblicher Investitionen in das Gelände der Weg weitergegangen werde, die Verbindlichkeiten kontinuierlich abzubauen. In sportlicher Hinsicht berichtete Roth, dass die Aktiven die Runde gut abgeschlossen hätten, was auch auf einen breiter aufgestellten Kader zurückzuführen sei. Auch die zweite Mannschaft unter der Leitung von Dominik Leiß habe einen guten Platz in ihrer Klasse belegt.

Für die Jugend gab der zweite Vorsitzende Matthias Filbert einen Bericht ab und konnte erfreuliche Ergebnisse der einzelnen Mannschaften melden. Bemerkenswert sei die große Zahl an Jugendlichen, die im Verein Fußball spielen wollen, und eine Verbesserung bei der Anzahl der ausgebildeten Trainer und Betreuer. In der A-Jugend bestehe eine Spielgemeinschaft mit Brühl und es sei ein Mädchenteam gegründet worden, das von Carola Geiß betreut wird.

Wahlen zum Vorstand In den geschäftsführenden Vorstand wurde Alexandra Schrank, Marketing, gewählt. Ferner wurden Jürgen Schubert, Kassier, Lea Roth, Schriftführerin, und Walter Lösch, Mitgliederverwaltung, gewählt. Als Beisitzer gewählt wurden Hans Haas, Dieter Peekel, Andreas Geiß, Markus Zickermann, Silke Roth, Kurt Neuberger, Hasan Dogan, Holger Kristanowic und Jürgen Kammer. zg

Auch 2017 war das DFB-Mobil zu Gast beim FV und der Verein konnte über 15 Schul-Kooperationen anbieten. Im Juli stehe ein großes Jugendturnier an, was sicherlich nochmals ein Highlight für die Jugendabteilung werde. Weiterhin werde es wieder ein Sommerfußballcamp geben.