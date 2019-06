Nur die 360 Besten werden genannt

Sie sind wieder unter Deutschlands Besten! Schon zum fünften Mal in Folge wurde das Team der Steuerkanzlei Tobias Bohn in Hockenheim von der Zeitschrift Focus Money mit dem Qualitätssiegel „Top-Steuerberater“ ausgezeichnet. Seit 19 Jahren berät Bohn seine Mandanten und steuert ihre Steuern, seit 2004 in der eigenen Kanzlei in Hockenheim.

Aber Hand aufs Herz: Braucht die Welt sie noch, die Steuerberater? Werden sie nicht bald entbehrlich sein? Zahlen plus künstliche Intelligenz plus digitale Marktplätze, mehr brauche es nicht, orakeln Zukunftsforscher. Und vergessen dabei etwas ganz Wesentliches. Etwas, worauf zukunftsorientierte Steuerberater wie Tobias Bohn längst ihren Fokus richten: Sie wollen ihren Mandanten ein echter Partner sein, der so komplex wie hochwertig berät und sich in sein Gegenüber und dessen Geschäfte absolut hineindenken kann. Ein Partner, der nicht nur Zahlen und digitale Belege sieht, sondern auch zwischen den Zeilen lesen kann. Der nicht nur sein Metier perfekt beherrscht, sondern auch die persönliche Kommunikation von Mensch zu Mensch.

Natürlich ist es nicht leicht, bei der Wahl unter Deutschlands knapp 97 650 Steuerexperten einen Volltreffer zu landen. Das findet auch die Zeitschrift Focus Money – und prüft seit 14 Jahren deutsche Steuerkanzleien auf Herz und Nieren. Am Start waren dieses Jahr gleich 10 000.

Der Weg aufs Siegertreppchen führte über viele Hürden – für 9640 Kanzleien waren sie zu hoch. Nur die 360 Besten der Besten erreichten die Zielgerade. Hinter ihnen lag ein Fragenkatalog-Marathon mit einem zusätzlichen, kniffligen 24-Fachfragen-Handikap. Unterstützt wurde Focus Money von einem gnadenlosen Schiedsrichter-Team aus Betriebsprüfern und dem Institut für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre der Leibniz-Universität Hannover.

In der Ausgabe 20/2019 wurde nun die Liste der mit dem Qualitätssiegel „Top-Steuerberater 2019“ ausgezeichneten 360 Sieger veröffentlicht. Als eine der ganz wenigen Top-Kanzleien der Region schafften es Tobias Bohn und sein Team nach 2015, 16, 17 und 18 wieder aufs „Treppchen“. Und wer die Steuerkanzlei Bohn kennt, weiß, dass fünf Erfolge in Serie noch längst nicht das Ende des Siegeszuges sein dürfte.

Die Steuerkanzlei kann übrigens in den kommenden Wochen ihr 15-jähriges Bestehen feiern. zg/lb

