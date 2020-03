OB erklärt neue Ring-Kooperation

Hockenheim.Nun geht es doch schneller, als es bei der 100-Tage-Bilanz von Oberbürgermeister Marcus Zeitler den Anschein hatte: Die Stadtverwaltung lädt die Bürger zur Informationsveranstaltung „Weiterentwicklung Hockenheimring“ am Montag, 23. März, 19 Uhr, in der Stadthalle ein.

Dabei erläutern die Kooperationspartner Stadt, Hockenheim-Ring GmbH und Emodrom GmbH ihre konkreten Pläne zur Weiterentwicklung des Rings und zur Intensivierung der bestehenden Partnerschaft. Im Anschluss stehen OB Marcus Zeitler sowie Vertreter der Ring GmbH und der Emodrom GmbH für Fragen zur Verfügung.

Die Weiterentwicklung des Hockenheimrings sei von den beteiligten Partnern in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat und den zuständigen Gremien angestoßen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Als erster Schritt daraus sei im vergangenen Jahr das Porsche Experience Center am Hockenheimring angesiedelt und in Betrieb genommen worden.

Der nächste Schritt, der bei der Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt wird, soll die finanzielle Sicherheit und Zukunft des kommunalen Unternehmens weiter sichern. Wie Zeitler bei seiner Bilanz erklärt hatte, steht der Ring vor Investitionen von rund 40 Millionen Euro, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das betrifft unter anderem ein Pressezentrum, aber auch das Hotel und die Tribünen.

Weil weder die Hockenheim-Ring GmbH noch die Stadt diese Mittel aufbringen könnten, suche man einen Partner. Mit der Emodrom GmbH sei 2012 ein Vertrag abgeschlossen worden. Mehrfach hat Zeitler betont, dass kein Grundstück an der Rennstrecke verkauft wird. „Das wird bei allen Verhandlungen in der Zukunft niemals ein Thema sein“, unterstrich er im Dezember.

Für die Stadt sei entscheidend, dass Verwaltung und Gemeinderat als Eigentümer der Ring GmbH ihren Einfluss in Form von Vetorechten und anderen Instrumenten effektiv und bestmöglich wahrnehmen, hatte der OB im Januar auf Anfrage unserer Zeitung zur Vertragsgestaltung gesagt.

Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist nicht erforderlich. Sie wird in den sozialen Netzwerken auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung live übertragen, die öffentlich zugänglich ist. mm/zg

