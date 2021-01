OB: Gemeinsam können wir unsere Stadt gestalten

Es liegt ein Jahr hinter den Menschen, das die meisten auf so eine Art wohl noch nie erlebt haben. Und auch nach dem Jahreswechsel bleibt die Corona-Pandemie ein Teil unseres Lebens. Dies zwingt Städte und Gemeinden dazu, ihren Neujahrsempfang digital abzuhalten. Oberbürgermeister Marcus Zeitler war in „seiner Stadt“ unterwegs, steuerte verschiedene Punkte an, die das vergangene Jahr prägten

...