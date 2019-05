OB-Kandidat Zeitler beim Stammtisch

© Bilder: SPD, Golombek, Lenhardt (2

Die BIT-Bürgerinteressen lädt Mitglieder und Interessierte zu ihrem Mai-Stammtisch am Mittwoch, 15. Mai, 19.30 Uhr, ins Stadthallenrestaurant Rondeau, ein. Stadträte der CDU haben ihr Kommen zugesagt, um ihre Kandidatenliste und die Schwerpunkte ihrer Politik der nächsten fünf Jahre vorzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aber auch die Oberbürgermeisterwahl wird sicher ein Diskussionsthema, hat doch OB-Kandidat Marcus Zeitler seinen Besuch angekündigt. Wer also Marcus Zeitler kennen lernen will und sich mit der CDU über das Wahlprogramm austauschen möchte, ist eingeladen. Aber wie immer sollen beim Stammtisch Diskussionen zu aktuellen Themen und Beiträge der Anwesenden nicht zu kurz kommen, so die Mitteilung abschließend. zg

