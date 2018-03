OB: Sportler machen Werbung für Stadt

Anzeige

Der Einsatz beweise auch ohne Bestplatzierungen, wie gut und breit die Stadt in diesem Bereich aufgestellt sei „und dass wir Respekt vor den Leistungen unserer Mitbewerber haben“. Training, Disziplin und Zielstrebigkeit zahlten sich nicht nur in Form von Ehrungen aus, sondern auch in körperlicher Gesundheit. Und Sport verbessere auch das psychische Wohlbefinden, gebe Selbstbewusstsein und -bestätigung und mache trotz aller Mühe des Trainings auch Spaß. „Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen“, zitierte Gummer den US-Schriftsteller Mark Twain. Der innere Schweinhund habe bei den erfolgreichen Sportlern der Rennstadt keine Chance. Dafür dankte er auch Trainern, Betreuern, Vereinsvorständen und Förderern.

Aktiv Sport auf der Bühne zeigten die wirbelnden Kunstturnerinnen des HSV unter Leitung von Bianca Tolone, Nadja Vendur und Makbule Sarar sowie die Zumba-Gruppe der DJK unter der Regie von Gabriela Käsmacher mit zwei Choreografien.

Die Musikkapelle Blaue Husaren machte mit Dirigent Thomas Welsch bei Titeln wie „On the wings of an eagle“ und „Über den Wolken“ Lust auf ihr Frühjahrskonzert unter dem Motto „Luft“ am Sonntag, 25. März, an gleicher Stelle.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 28.02.2018