Oberligateam ohne Glück

In der fünften Runde der badischen Oberliga unterlag Hockenheim II mit 3:5 beim SC Brombach im südbadischen Lörrach. Die Punkte holten GM Dennis Wagner (1), GM David Baramidze (remis), IM Oleg Boguslawski (remis), IM Mihail Nekrasov (remis) sowie Marco Dobrikov (remis). In der dritten Runde der Bezirksrunde der Senioren gewann Hockenheim mit 4:0 kampflos gegen den SC 1922 Ketsch. Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend zur Vorbereitung auf die Verbandsrunde.

Am Sonntag empfängt Hockenheim III in der Zehntscheune in der Landesliga Nord 1 den SK Tauberbischofsheim. Hockenheim IV hat in der Bereichsliga Nord 1 Heimrecht gegen den SV 1947 Walldorf III. Hockenheim V reist in der Kreisklasse A zum SC 1924 Lampertheim. In der Kreisklasse B tritt Hockenheim VI beim SC Viernheim 1934 V an. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. mw

