Ochs und Esel spielen bei der Stallweihnacht wortwörtlich eine Rolle

Hockenheim.Vor oder nach der Bescherung lädt die evangelische Kirchengemeinde an Heiligabend und Weihnachten zu ihren Gottesdiensten ein. Los geht es mit dem Weihnachtsgottesdienst im Altersheim St. Elisabeth bereits am heutigen Samstag um 16 Uhr. Pfarrer Michael Dahlinger und Religionschüler der vierten Klasse aus der Hartmann-Baumann-Grundschule werden mit Puppen ein Krippenspiel aufführen. Die Bewohner und deren Angehörige sind eingeladen.

„Ein Königskind – ganz anders als erwartet“ lautet der Titel des Krippenspiels im Gottesdienst an Heiligabend um 15.30 Uhr. Herodes und die drei Könige, Maria und Josef, die Engelschar und die Hirten mit Dienern und Soldaten spielen die alte Geburtsgeschichte Jesu mit einer aktuellen Botschaft. Junge Musikantinnen begleiten mit ihren Instrumenten das Krippenspiel und moderne und altbekannte Weihnachtslieder werden gesungen.

200 Jahre besinnlicher Klang

Zur Christvesper um 17.30 Uhr lädt die Kirchengemeinde zu einem festlichen Gottesdienst ebenfalls in die Stadtkirche ein. Der Gottesdienst wird musikalisch von den Chören der Kirchengemeinde und Kantor Samuel Cho mitgestaltet. Im Mittelpunkt der Heiligabendpredigt von Pfarrer Michael Dahlinger steht das Kirchenlied „Stille Nacht, heilige Nacht“, das dieses Jahr 200 Jahre alt wird. Der Christmettengottesdienst wird um 23 Uhr von Pfarrer Johannes Heck feiert. Nach dem Trubel des Heiligen Abends tut es gut, in die Kirche zurückzukehren, bei Kerzenschimmer und Musik noch einmal zur Besinnung zu kommen und die frohe Botschaft von der Geburt Jesu zu hören. Die Pfadfinder werden wie in den Vorjahren das Friedenslicht in die dunkle Kirche tragen und das Licht verbreiten, so dass es am Ende mit nach Hause und weiter in die Welt getragen werden kann. Dazu gibt es neben traditionellen Weihnachtsliedern auch meditative Taizé-Gesänge, die von einer Schola begleitet werden. Im Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher eingeladen, vor der Kirche mit Glühwein auf Jesu Geburt anzustoßen. Den Gottesdienst mit Abendmahl am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr feiert Pfarrer Michael Dahlinger.

Bethlehem liegt nah

Jesus kam in einem Stall zur Welt – was liegt also näher, als Weihnachten im Stall zu feiern? Genau dazu lädt die evangelische Kirchengemeinde in diesem Jahr erstmals ein: Am zweiten Weihnachtstag wird es um 16 Uhr auf dem Bauernhof der Familie Kief (Seewaldsiedlung 6, neben dem Johanneshof) einen besonderen Familiengottesdienst zum Mitmachen geben. Vorbereitet wird dieser vom Familienfreizeit-Team rund um Pfarrer Johannes Heck.

Nach einem Ankommen und Aufwärmen beim Weihnachtsliedersingen wird die Weihnachtsgeschichte als Sprechspiel zum Mitmachen an verschiedenen über den Hof verteilten Station gemeinsam nachgespielt und nachempfunden. Natürlich spielen – wie schon im Jahre Null – auch die Tiere dabei eine tragende Rolle. Ausklingen wird die Stallweihnacht bei Punsch und Plätzchen am Feuer. Plätzchenspenden sind willkommen, für warme Getränke ist gesorgt, lediglich eigene Becher müssen mitgebracht werden. zg

