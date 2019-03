Ökumenisches Friedensgebet

Hockenheim.Ganz im Zeichen der Jahreslosung „Suche den Frieden und jage ihm nach“ lädt die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde morgen, Donnerstag, 19 Uhr, zu einem ökumenischen Friedensgebet in die Christuskirche am Carl-Benz-Platz ein.

In Form einer Taizé-Andacht, bei der sich Gebete, Texte und Taizè-Lieder abwechseln, können die Anwesenden die aktuelle Situation vor Gott bringen und in Gemeinschaft ein Zeichen für Hoffnung und Frieden setzen. Das ökumenische Friedensgebet findet jeweils am zweiten Donnerstag eines Monats statt und ist – über alle Konfessionsgrenzen hinweg – ein Angebot an Menschen, die im Wunsch nach Frieden zusammenstehen und sich gegenseitig stärken wollen.

Info im evangelisch-methodistischen Pastorat, 06205/43 16. zg

