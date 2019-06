Offener Talk über die Fragen der Zukunft

Nur so viel steht bis heute fest: Für den Posten des künftigen Oberbürgermeisters der Stadt gibt es vier Kandidaten, die schon seit einigen Wochen für sich werben. Ob bis zum Bewerbungsschluss am Pfingstmontag eine weitere Bewerbung abgegeben wurde und ob diese die Voraussetzungen erfüllt, gewählt werden zu können, entscheidet sich am Mittwoch, 12. Juni, 17 Uhr, denn da tagt der Wahlausschuss der Stadt und prüft, ob die vorliegenden Bewerbungen vollständig sind und ob es Gründe für eine Ablehnung gibt.

Die Hockenheimer Tageszeitung hat inzwischen die Zusage der vier bisher öffentlichen Kandidaten vorliegen, dass sie am Bürgerforum am Dienstag, 18. Juni, ab 19 Uhr in der Stadthalle teilnehmen werden, das von unserer Zeitung veranstaltet wird (Eintritt frei!). Matthias Filbert, Marco Germann, Dr. Jörg Söhner und Marcus Zeitler (in alphabetischer Reihenfolge) diskutieren dort mit Chefredakteur Jürgen Gruler und HTZ-Redakteur Matthias Mühleisen über Zukunftsthemen der Stadt Hockenheim. „Wir wollen bewusst eine andere Veranstaltung anbieten als die offizielle Kandidatenvorstellung der Stadt. Die Kandidaten werden hier nur ganz kurz über ihre Person und ihre berufliche Grundlage informieren, dann wird in der Runde über die wichtigsten Themen gesprochen. Dabei sind die Mikrofone offen, so dass ein munterer Talk entstehen kann, in dem die Kandidaten ihr Profil zeigen können.

Wie geht’s mit dem Hockenheimring weiter, wenn der Formel 1-Vertrag ausläuft und der Geschäftsführer in Rente geht? Wie kann die Innenstadt wieder stärker zur Einkaufsmeile werden? Wie kann das Thema Lärm in den Griff bekommen werden? Wo sehen die Kandidaten in der Stadtentwicklung Chancen oder Versäumnisse? Wie ist die Stadt finanziell und personell für die Zukunft gerüstet? Solche Fragen spielen mit Sicherheit eine Rolle.

Aber natürlich sollen auch Sie, liebe Leser, die Chance haben, Fragen zu stellen. Da es aber bereits bei der offiziellen Runde der Stadtverwaltung am Montag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr, die Möglichkeit für Fragen aus dem Saal gibt, wollen wir es beim Bürgerforum der HTZ so halten, dass wir Ihre Fragen vorher bei uns sammeln und in die Themenbereiche, die auf der Bühne diskutiert werden, gleich mit einfließen lassen.

Senden Sie uns Ihre Fragen zu

Deshalb wünschen wir uns, dass Sie uns die Fragen per E-Mail (sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de) zusenden oder uns eine Postkarte an Schwetzinger Zeitung, Carl-Theodor-Straße 1, 68723 Schwetzingen, schreiben. Übrigens wollen wir an diesem Abend die Stimmung im Saal testen. Auf jedem Sitzplatz wird eine Stimmkarte ausliegen, die Sie nach dem Bürgerforum in einen Glaskasten werfen können. Wer mitmacht, kann tolle Preise gewinnen und natürlich bewahren wir absolutes Stillschweigen, wie Sie votiert haben. jüg

