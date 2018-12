Ohne Autobahn wird’s ein langer Umweg

Region.In Sachen Salierbrücke wird es langsam ernst, wie Projektleiter Ralph Eckerle vom Baureferates Nord gestern bei einem Pressetermin in den Räumlichkeiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) mitteilte. Die Querung über den Rhein wird ab Montag, 21. Januar, für den Verkehr gesperrt sein, wie Eckerle gestern verkündete. Ab dem 7. Januar soll bereits die Baustelle vorbereitet sowie die Umleitungen ausgeschildert werden. Ob sie nun mit dem Bus oder mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs sind, gerade für Pendler werden die angepeilten 26 Monate Bauzeit streckenweise wohl zur Geduldsprobe werden.

Einerseits liegt die lange Bauzeit im Umfang der Sanierungsmaßnahmen begründet. Eine Nachrechnung des Bauwerks hatte 2012 erhebliche Defizite in der Tragfähigkeit ergeben. Darüber hinaus wird die Salierbrücke auch in anderen Gesichtspunkten, wie etwa der Entwässerung, nicht mehr aktuellen Standards gerecht, wie Eckerle erklärte. Die in den 1950er Jahren errichtete Brücke soll durch zusätzliche Stahlbewehrung und weiteren Betonauftrag verstärkt werden. Hinzu kommen auch ein neuer Fahrbahnbelag, Korrosionsschutz und eine zeitgemäße Entwässerung. Die dürfe eigentlich nicht mehr wie derzeit direkt in den Rhein geleitet werden. Durch Versetzen des Geländers soll der Rad- und Fußgängerweg verbreitert werden, der auch zur Fahrbahn hin eine neue Abgrenzung bekommt.

Auch Nachtarbeit möglich

Gebaut werden soll in zwei Abschnitten: zuerst die Südseite, also stromabwärts, und dann die Nordseite. Laut Ausschreibung sollen die Arbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb und bei Tageslicht stattfinden. Eckerle will aber auch Einsätze des Nachts und an Wochenenden nicht ausschließen. „Der Korrossionsschutz beispielsweise muss unter bestimmten klimatischen Bedingungen aufgetragen werden“, erklärt er.

Wie gesagt, die umfangreichen Arbeiten sind nur ein Teil der Ursache. Durch den massiven Druck der Öffentlichkeit hatten sich die Planer entschieden, die Brücke während der Bauarbeiten wenigsten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Rettungsdienste freizugeben. Diese sorge laut RP eben auch für einige Monate mehr Bauzeit. In dieser Zeit bittet das Regierungspräsidium alle betroffenen Verkehrsteilnehmer, die offizielle Umleitung über die A 61 zu nehmen. Sie führt ab der Anschlussstelle Hockenheim über das Speyerer Kreuz und die B 9 Richtung Speyer West. Über diese Umleitung will der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) auch einige wenige Einzelfahrten der Linie 717 leiten – vor allem, um einen reibungslosen Schulweg zu ermöglichen. Alle anderen Fahrten enden auf dem Parkplatz an der Zufahrt zum Hotel „Luxhof“.

Dort können die Fahrgäste in Shuttlebusse Typ „Mercedes Sprinter“ umsteigen. Diese bieten Platz für maximal 25 Personen (15 Sitzplätze und 10 Stehplätze) und pendeln zwischen „Luxhof“ und der Haltestelle „Domplatz“. Grundsätzlich fahren die Kleinbusse werktags zwischen 4.40 Uhr und 23 Uhr, samstags von 5.30 Uhr bis 23 Uhr und sonntags von 9 Uhr bis 23 Uhr. In den Hauptverkehrszeiten zwischen 7 und 16 Uhr sollen drei der Shuttles im Einsatz sein. Christian Wühl, Abteilungsleiter für „Planung und Angebot“ beim VRN, rechnet mit etwa zwei Minuten Umsteigezeit vom Bus ins Shuttle und noch mal fünf Minuten für den Weg über den Rhein. Weil die Sprinter aber nur einzeln über die Brücke fahren dürfen, müsse man mit mehr Fahrtzeit rechnen, je nachdem, welches Shuttle man erwischt, so Wühl. Die Nutzung des Ersatzverkehrs ist mit dem VRN-Tarif möglich und im Ticket enthalten. Der City-Tarif-Speyer gilt für die Dauer der Sperrung ebenfalls bis zum Parkplatz „Luxhof“.

Enttäuschung bei Begleitkreis

Auch Mitglieder des Projektbegleitkreises waren bei dem Termin anwesend und stellenweise nicht zufrieden mit den Ausführungen des Regierungspräsidiums. Hier sind etwa die Einzelfahrten der Linie 717 über die A61 zu nennen. Wie Christian Wühl vom VRN erklärt, werden für diese die gängigen Linienbusse ohne Sicherheitsgurt eingesetzt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfe der Bus eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern nicht überschreiten, wenn Fahrgäste stehen. Wenn jeder einen Sitzplatz hat – wie es laut Wühl auch für den Schülerverkehr vorgesehen sei – dürfe sich der Bus mit 80 Stundenkilometern bewegen. Auf die Frage, ob denn dann nicht doch Ausnahmeregeln für Landwirte möglich wären, berief man sich beim RP auf die Unumstößlichkeit der Straßenverkehrsordnung.

Besonders für Landwirte ist die Sperrung der Salierbrücke ein großes Problem (wir berichteten). Sofern sie für ihre Arbeit in die Pfalz fahren müssen, bleibt ihnen nur der beschwerliche Umweg über Germersheim. Dabei komme die Straßensanierung im Ortskern von Rheinsheim bis mindestens Mai 2019 als weiteres Hindernis hinzu, wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting anmerkte. RP-Sprecher Uwe Herzel versprach eine Überprüfung. Neulußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann zeigte sich enttäuscht: „In Arbeitstagen gesehen, geht es in einer Woche los mit der Baustelle, und von einem Pendlerparkplatz ist noch keine Spur.“ Projektleiter Eckerle erklärte, dass das RP eigentlich noch vor Weihnachten mit dem Parkplatz für Pendler fertig sein wollte, die Verhandlungen mit dem Eigentümer des Grundstücks allerdings noch nicht abgeschlossen seien. „Aber noch bin ich entspannt“, so Eckerle, „ein solcher Parkplatz ist in wenigen Tagen gebaut.“

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 19.12.2018