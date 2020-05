Ohne Osterhase und Christkind

Erinnern wir uns noch ganz dunkel; vor über zwei Jahrzehnten wollte man uns den Pfingstmontag „klauen“. Gott sei Dank kam es dann doch nicht so weit, dafür musste ein anderer Feiertag „dran glauben“: Der Buß- und Bettag ist kein Feiertag mehr. Grund war damals die neue Pflegeversicherung, die Mehrbelastung für die Arbeitgeber sollte durch Mehrarbeit der Arbeitnehmer aufgefangen werden. Jedenfalls: Pfingsten ist Pfingsten geblieben, und das zwei Tage lang – Sonntag und Montag.

Dabei hat Pfingsten nicht die Popularität anderer Festtage. Da wird kein Kindlein geboren, da steht niemand von den Toten auf. Es gibt keinen Weihnachtsbaum und keine Osterhasen. Um es noch banaler auszudrücken, finden wir im „Kinderbuch“ von Bert Brecht den Satz: „Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Ostern, Geburtstag und Weihnachten was einbrachten.“

Pfingsten, das sind tiefreligiöse Gedanken, beim Evangelisten Lukas lesen wir in der Apostelgeschichte von „zündelnden Flammen“ über den Häuptern der Apostel. Die Sache mit dem Feuer finden wir im Alten Testament des Öfteren, wenn Gott in einer Feuersäule oder einem brennenden Dornbusch erschien. Heute kaum noch denkbar, denn da hätte die Hockenheimer Feuerwehr längst die Flammen gelöscht, bevor irgendeine Verkündung weitergegeben werden könnte.

Nutzen wir die Pfingsttage am besten zu einem Spaziergang. Der Gartenschaupark bietet sich ja dazu an. Knapp drei Jahrzehnte nach der erfolgreichen Landesgartenschau ist das Gelände zur „vollen Reife“ gelangt. Die Hockenheimer genießen den Park und die Älteren erinnern sich gerne an das Gartenschaujahr. Etwas problematischer ist es da in Überlingen am Bodensee. Corona bedingt ist die Landesgartenschau auf 2021 verschoben. Obwohl natürlich alles fertig ist. Und was passiert mit dem Gelände? Pardon – gar nix, alles gesperrt. Dann öffnet übrigens auch in Eppingen im Kraichgau die „kleine Landesgartenschau“. Und nur 60 Kilometer entfernt von Überlingen lädt Lindau am Bodensee 2021 zur „Bayrischen Landesgartenschau“ ein.

Gut also, dass Landesgartenschauen eine solche „Langzeitwirkung“ haben, wie wir es in Hockenheim erleben. Genießen wir das Mai-Finale am Wochenende, nehmen wir Abschied vom Corona-Mai. Was daran besonders war? Eigentlich alles. Nach über vier Jahrzehnten war es in Hockenheim der erste Mai ohne „Mai“, das Straßenfest „Hockenheimer Mai“ ist schließlich ein fixer Treffpunkt-Termin.

