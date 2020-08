Ohne Ticket kein Einlass

„Wir sind restlos ausverkauft“, betont Birgit Rechlin, die Geschäftsführerin des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) und bittet darum, dass am Samstag, 15. August, nur Personen mit Ticket zum Gelände des Aquadroms kommen.

„Es wird keine Abendkasse geben und das Restaurant hat geschlossen“, erklärt Rechlin, die hofft, dass nicht Menschen einfach so vorbeischauen und hoffen, noch eingelassen zu werden. „Da besteht keine Chance“, so die Geschäftsführerin.

Für Ticketinhaber ist Einlass ab 18 Uhr, am Nebeneingang des Aquadroms. Das Konzert mit „Me and the Heat“ beginnt um 19.30 Uhr. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 15.08.2020