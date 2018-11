Ohrwürmer zu Ofenkürbis

Rebecca Schell, Jazzy Simon und Daniel Würfel am Mikrofon. © Wolfgang Manz

Gerade mal einen Monat nach dem triumphalen Konzert in der ausverkauften Evangelischen Stadtkirche spielt die Band Acoustic Rock Night erneut in ihrer Heimatstadt – doch diesmal in deutlich intimerer Atmosphäre. Für die ersten beiden von vier Musik-Dinner-Konzerten im „Güldenen Engel“ am ersten Adventswochenende gibt es jeweils noch Karten. Die Februar-Termine sind bereits komplett ausverkauft.

Knapp 30 Titel erwarten die Zuhörer, darunter mit „Starirway to heaven“ von Led Zeppelin, John Miles’ „Music“ und „Empire State of Mind“ (Alicia Keys) jene, die beim Konzert in der Kirche besonders gefeiert wurden. Bei den Musik-Dinnern, für die die Acoustic Rock Night Pioniere waren, gibt es neben den Vollgasnummern, zu denen auch die Version von „Bing me to life“ von Evanescence zählt, auch ganz stille Momente, etwa Herbert Grönemeyers „Halt mich“.

Zwischen den Sets serviert das Team von Familie Greis ein Viergängemenü mit Selleriecremesüppchen mit Birne und Crouton, Ofenkürbis „Honig-Chili“ mit Parmesanchip an Feldsalat, Rinderbraten in Estragonsoße mit Brokkoli und Spätzlemuffin und Dessertvariation. mm

