Oktoberfest im Alten Fahrerlager

Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren findet am Samstag, 21. September, das Oktoberfest der Blauen Husaren im Alten Fahrerlager statt. Wie es sich für ein Oktoberfest gehört, werden Bierliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Neben Weißbier bieten die Blauen Husaren auch wieder ein Festbier an. Für die Hungrigen wird es neben Leberknödeln, gegrillten Haxen, Bratwürsten, Weißwürsten, Sauerkraut und selbstgemachtem Obatzter auch frische Brezeln geben.

Das Oktoberfest beginnt am Samstagabend um 20 Uhr mit den Katzbachtalern, einer Band, die mit Stimmungsmusik einheizen wird – auch die Bar ist geöffnet. Einlass ist ab 18 Jahren. Die Blauen Husaren weisen darauf hin, dass Ausweise kontrolliert werden. Der Eintritt kostet im Kartenvorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Es gibt noch Restkarten, die am Mittwoch, 18. September, von 18.30 bis 19.15 Uhr im Foyer der HSV-Halle, Waldstraße 1, gekauft werden können. Wenn dieses Kartenkontingent aufgebraucht ist, wird es keine Abendkasse mehr geben, teilen die Blauen Husaren abschließend mit. nb

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.09.2019