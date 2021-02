Olchis und magische Tiere sind der Renner

Welche Geschichten fesseln die Bürger in Hockenheim? Abenteuer, Krimi oder Liebesroman: Diese Antwort gibt die neue „Ausleihrenner“-Liste der Stadtbibliothek Hockenheim für das vergangene Jahr. Sie nennt die Medien aus den einzelnen Bereichen, die 2020 die höchsten Ausleihzahlen erreicht haben. Sie bildet auch unter anderem die Grundlage für die Bestandsplanung und den weiteren Auf- oder Ausbau des Medienangebots in der Stadtbibliothek.

Die „Ausleihrenner“-Liste zeigt, dass vor allem Kinderbücher beliebt sind. Unter den ersten zehn Plätzen sind sieben Bilderbücher zu finden. „Ein deutliches Zeichen, dass Bilderbücher sehr stark frequentiert werden. Daher muss auf ihre Anschaffung ein Schwerpunkt gesetzt werden“, meint Dieter Reif, Leiter der Stadtbibliothek. „Allerdings müssen diese Anschaffungen ausgewogen geschehen, denn auch andere Bereiche der Bibliothek dürfen nicht vergessen werden. Eine Aufgabe, die nicht immer leicht fällt und die viel Wissen verlangt, um das Angebot des Marktes auf der einen Seite sowie den Wünschen der Nutzer auf der anderen Seite. Beidem gerecht zu werden, kommt der Quadratur des Kreises nahe“, so Reif weiter.

Bilderbuch: Die Olchis

Auf Platz eins steht das Bilderbuch „Olchi-Opas krötigste Abenteuer“ aus der Olchis-Reihe von Erhard Dietl. Dieser Titel wurde 41-mal ausgeliehen. Kein Wunder bei diesem Inhalt: Es ist Abend, die Olchi-Familie möchte Ruhe haben, aber die Olchi-Kinder sind putzmunter. Nicht mal Olchi-Mamas Wiegenlied hilft! Da beginnt Olchi-Opa krötiges Olchi-Garn zu spinnen und erzählt von damals, als er Taucher-Olchi in der Tiefsee war, Astronauten-Olchi im Weltraum oder Seefahrer-Olchi auf dem Ozean. Von so vielen tollen Geschichten werden sogar die Olchi-Kinder müde.

Erstleser: Magische Tiere

Platz zwei belegt im Jahresbesten-Ranking der Titel „Die Schule der magischen Tiere für Erstleser“ von Margit Auer mit 35 Entleihungen. Dieses Buch richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Das ist schon eine tolle Schule in dem Buch. Wer Glück hat, findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt. Ein magisches Tier – ein Tier, das sprechen kann.

Kinderfilm: Lego Ninjago

Auf das Siegertreppchen schaffte es auf Platz drei ein Kinderfilm, nämlich aus der aus dem Fernsehen bekannten Reihe „Lego Ninjago“. Mit 30 Entleihungen war diese Staffel ein Renner und somit selten in der Bibliothek anzutreffen. Enthalten sind hier die Episoden Gib niemals auf (85), Bei den Drachenjägern (86), Drachen anlocken (87), Wie man einen Drachen baut (88) und Vertrauen (89).

Roman: Die Sonnenschwester

Der meistgelesene Roman taucht auf Platz vier auf. Mit 24 Ausleihen war Lucinda Rileys „Die Sonnenschwester“ praktisch immer ausgeliehen und nur über Vormerkung zu erhalten. Es ist der sechste Band der Reihe „Die sieben Schwestern“. Reich, berühmt und bildschön: Das ist Elektra d’Aplièse, die als Model ein glamouröses Leben in New York führt. Doch der Schein trügt – in Wahrheit ist sie eine verzweifelte junge Frau, die im Begriff ist, ihr Leben zu ruinieren. Da taucht eines Tages ihre Großmutter Stella auf, von deren Existenz Elektra nichts wusste. Sie ist ein Adoptivkind und kennt ihre Wurzeln nicht. Als Stella ihr die berührende Lebensgeschichte der jungen Amerikanerin Cecily Huntley-Morgan erzählt, öffnet sich für Elektra die Tür zu einer neuen Welt. Denn Cecily lebte in den 1940er Jahren auf einer Farm in Afrika – wo einst Elektras Schicksal seinen Anfang nahm.

Horrorfilm: A Quiet Place

Auf ebenfalls 24 Ausleihen kommt der beste Film für Erwachsene in diesem Ranking: A Quiet Place. Der ab 16 Jahren freigegebene Film erzählt von einer Welt, die von rätselhaften, scheinbar unverwundbaren Kreaturen eingenommen worden ist, die durch jedes kleine Geräusch angelockt werden und sich auf die Jagd begeben. Lediglich einer Familie gelang es, zu überleben. Der Preis ist jedoch hoch: Ihr Alltag ist darauf ausgerichtet, sich vollkommen lautlos zu verhalten, denn das kleinste Geräusch könnte ihr Ende bedeuten...

Kinderbuch: Gregs Tagebuch

Dicht gefolgt auf Platz sechs findet sich das ausleihstärkste Kinderbuch für Kinder von neun bis 13 Jahren: Jeff Kinneys „Gregs Tagebuch Band 9 – Böse Falle“ brachte es auf 23 Ausleihen im Jahr 2020. Greg trifft es hier ganz hart: Eigentlich hat sich Greg auf entspannte Sommerferien gefreut: Jeden Tag ausschlafen, fernsehen, nichts tun. Doch seine Mutter hat andere Pläne: ein Urlaub mit der ganzen Familie! Im Nu ist das Auto bis unters Dach vollgepackt, und Greg muss sich auf die Rückbank quetschen. Böse Falle – so hat sich Greg seine Ferien nicht vorgestellt! Aber es kommt noch schlimmer!

Tonie: Olchi-Detektive

Mit ebenso 23 Ausleihen schafft es der meist entliehene Tonie (Audiosystem für Kinder) in die „Ausleihrenner“-Liste. Dabei handelt es sich um einen Titel aus der Reiche „Olchi-Detektive“ mit dem Titel „Die Ritter der Popelrunde“. Darin wird Mister Paddock von der Queen zum Ritter geschlagen geschlagen. In diesem Moment wird das wertvolle königliche Schwert von einem schwarzen Ritter gestohlen. Der Dieb fordert den Olchi-Detektiv zu einem Ritterturnier heraus – wer gewinnt, bekommt das Schwert. Mister Paddock verspricht der Königin, das Schwert zurückzuerobern.

Hörbuch: Rabe Socke

Platz acht belegt das bestentliehene Hörbuch der Stadtbibliothek Hockenheim. „Alles Schule! Schulgeschichten vom Raben Socke“ nach Nele Moost. Zu finden ist dieses Hörbuch in der Kinderbibliothek bei den Medien für Sechs- bis Neunjährige. Es erzählt den kleinen Zuhörern, dass der Schulanfang eine aufregende Zeit ist mit Einschulungsfeier und Schultüten, dem Schulweg, der neuen Lehrerin und dem Stillsitzen, dem Aufgabenmachen und dem Melden. Und für Socke ist klar: Das schönste Lernen ist das Kennenlernen neuer Freunde.

Kinderfilm: Ratatouille

Mit 20 Ausleihen schafft es der Kinderfilm „Ratatouille“ von 2007 auf Platz neun. Der Film erzählt die Geschichte von Rémy. Rémy ist eine Ratte und lebt in Paris (Frankreich). Rémy hat eine große Schwäche für die Haute Cuisine und träumt davon ein Starkoch zu werden. Sein Leben würde dann endlich einen Sinn machen. Was kann es Schöneres geben, als den ganzen Tag seiner Leidenschaft nachzugehen? Rémy kann zwar gut kochen, doch er hat ein Problem: Kein Küchenchef will eine Ratte in seiner Küche haben.

Hörbuch: Magische Tiere

Auf Rang zehn findet sich das Hörbuch „Die Schule der magischen Tiere – Endlich Ferien – Hörspiel: Rabbat und Ida“ von Margit Auer mit 19 Entleihungen. Es richtet sich an Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren. Sommer, Strand, Meer! Ida und ihr magischer Fuchs Rabbat freuen sich auf den Urlaub. Doch dann kommt so einiges anders als erwartet. Ein übereifriger Juniordetektiv, geheimnisvolle Hoteldiebstähle und ein rotes Gemüserätsel halten Ida und Rabbat auf Trab. Gute Spürnasen sind gefragt – oder ein magischer Fuchs. zg/Bilder: Oetinger, Carlsen, Universum, Goldmann, Paramount, Baumhaus Verlag, Tonies, Esslinger, Disney Pixar, Silberfisch

