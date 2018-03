Omas Pelz wird zum Mode-Hit

Anzeige

Wandelbar sollen die Jacken sein, die aus der Werkstatt der preisgekrönten Kürschnermeisterin kommen, deshalb steht Raffinesse an oberster Stelle: Mittels Druckknopfband können Kragen und Ärmel – in Teilen oder komplett – aus den Jacken getrennt werden, mit kühnem Schwung kehrt man bei vielen Parka und Leichtmantelvariationen das Innere nach außen, was aus einer Jacke zwei Tragemöglichkeiten zaubert. Für den absoluten Aha-Effekt sorgen in der gut einstündigen Präsentation die leuchtendbunten Futterstoffe, kleine gemusterte Highlights, die sich in Faltenwürfen verstecken und nur in Bewegung herausblitzen.

Reste werden verwertet

Bei der durchweg mit den Kunden abgestimmten Komplettumarbeitung fallen immer Reststücke an. Den hochwertigen Pelz allerdings lässt „Susi P.“, so der Labelname, nicht unter den Tisch fallen: Hier ein Kurzjäckchen, dort ein Schal oder Schulterkragen oder in Kombination mit edlem Leder eine Tasche - jedes Stückchen des Naturstoffes wird verarbeitet. Als Pionierin des Pelz-Recycling-Designs hat Susi Plappert-Piller nicht nur das Händchen für den Stil, sondern verbindet in ihren Entwürfen Hommagen an Großmütter ebenso, wie das Gefühl ein edles Stück noch weiter veredelt zu haben.

Immer wieder lässt die Kreative kleine Anekdoten in ihre Moderation einfließen, wie etwa von der skeptischen Dame, die am Mannheimer Bahnhof von einer völlig Fremden auf ihren Mantel angesprochen und damit eines besseren belehrt wurde: „Sensationell, der Mantel muss von Frau Plappert sein.“ Geschichten wie diese zeugen von der unverwechselbaren „Handschrift“ von Susi Plappert-Piller, deren wärmenden Kleidungsstücken untrüglicher Schick, Tragbarkeit und der Hauch des Exklusiven anhängen. zesa

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 13.03.2018