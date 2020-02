Opa singt für seine Enkelin

„Let’s get Ciara walking – eine Reise voller Liebe, Hoffnung und Vertrauen, dass alles gut wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Für das Benefizkonzert zugunsten von Ciara Sandrini am Freitag, 13. März, um 20 Uhr im Pumpwerk hat Hugo Fuchs einige Freunde zusammengetrommelt, die auch direkt bereit waren, bei dieser Veranstaltung ohne Gage für den guten Zweck, aufzutreten.

Zusätzlich zur eigentlichen Band mit Wolfgang Müller (Gitarre, Mandoline, Harp, Gesang), Pit Goss (Drums, Gesang) und Wolfgang Franz (Bass, Gesang) werden Alex „Al“ Auer und Hannes Auer (Gitarre, Keyboards) an diesem Abend mit einsteigen.

Gemischtes Repertoire

Die besondere Verbindung mit Ciara hat aber Wolfgang Vogt, der für seine Enkelin mit der Band einige Songs spielen und singen wird.

Das Repertoire ist bunt gemischt von Paul Anka über Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Mike and the Mechanics, Supertramp, Neil Young, Jimi Hendrix, Cream. Also für jeden was dabei, zum Mitsingen, Tanzen oder einfach nur Wohlfühlen und Genießen. Das Pumpwerkteam mit Michael Vollendorf an der Spitze wird die Aktion mit einer zusätzlichen Spende unterstützen. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden werden erbeten. zg

Info: Ticketreservierungen über die Homepage www.pumpwerk-hockenheim.de

