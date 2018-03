Orgeleinbau und Bänke setzen Schlussakkord

Anzeige

Wer die Kirche in diesen Tagen betritt, dem fallen die schlanken Stelen auf, die eine gelungene Ergänzung zu den altehrwürdigen Säulen bilden. War es zuvor, auch in den meisten anderen Kirchen, üblich, dass man mehr oder weniger raffiniert die technischen Anlagen an den klassischen Säulen anbrachte, so wurden jetzt dunkle schlanke Stelen erstellt, die optisch ein dynamisches Gleichgewicht zu den Säulen darstellen.

Die Stelen beinhalten die gesamte Technik, was Licht und Akustik anbetrifft. „Hier liegt noch einiges an Feinarbeit vor uns,“ erläutert Pfarrer Dahlinger, die Leuchten an den Stelen müssen passend ausgerichtet und sollen mehrfach für verschiedene Zwecke programmiert werden. „Mittels verschiedener Programme können wir dann die jeweils passende Lichtsituation auf Knopfdruck erzeugen,“ freut sich Dahlinger.

Alle Holzteile neu lasiert

Bei aller Neuerung und moderner Technik kommt aber auch die Tradition nicht zu kurz, dafür sorgen die Auflagen des Denkmalamtes. Die gesamte Kirche samt Decke und Empore strahlt wieder in freundlich hellen Farben, im Grunde genommen genau so, wie Kirchenerbauer Behagl dies damals geplant und realisiert hatte. Sämtliche Holzteile sind neu lasiert und haben wieder ihren angenehmen rotbraunen Farbton, die jeweiligen Goldverzierungen sind ebenso erneuert worden.

Vom Marktplatz aus ist die Kirche derzeit kaum zugänglich, zumal der Außenbereich vollkommen neu gestaltet wird. Neben der neuen Treppe wird eine Rampe geschaffen, um den barrierefreien Zugang zum Gotteshaus zu ermöglichen.

„Bei so viel Veränderungen muss man auch immer wieder an das Geld denken“, betont Pfarrer Dahlinger. Die Gesamtkosten werden sich auf rund 1,68 Millionen Euro belaufen, die Orgelüberarbeitung ist dabei nicht inbegriffen. Der Hauptteil dieser 1,68 Millionen Euro wird von der Landeskirche bezuschusst beziehungsweise über landeskirchliche Kredite finanziert. Die restlichen Mittel in Höhe von circa 870 000 Euro muss die Kirchengemeinde aus Eigenmitteln, also den Rücklagen, erbringen. Einen weiteren Beitrag für Kirche und Orgelüberarbeitung wird der Kirchbau- und Förderverein mit etwa 90 000 Euro leisten. Dieser Betrag wurde übrigens über Jahre hinweg über die erfolgreichen Altpapiersammlungen erwirtschaftet.

Spenden und Erlöse aus Fundraisingaktionen kommen hinzu in Höhe von über 61 000 Euro für die Kirche und knapp 29 000 Euro für die Orgel. Dafür darf die Kirchengemeinde nochmals mit einer Bonuszahlung, man könnte es auch „Belohnung“ seitens der Landeskirche, in Höhe von maximal 24 000 Euro rechnen.

Ehrenamtliche sehr engagiert

„Wir wollen aber auch mit ehrlicher Dankbarkeit betonen, dass gut 25 000 Euro dadurch eingespart werden konnten, dass freiwillige Helferinnen und Helfer in insgesamt über 700 Arbeitsstunden Ausräum-, Abriss- und Reinigungsleistungen erbracht haben,“ freut sich Pfarrer Dahlinger. Gleichzeitig fügt er an, dass nach Ostern wieder freiwillige Mitarbeiter dingend gebraucht werden können. Während im Inneren des Kirchenschiffes Stühle die bisherigen Bänke ersetzen, werden die Seitenbänke wieder hergerichtet. Das bedeutet, sie werden abgeschliffen, grundiert und lasiert. Sobald es die anderen Arbeiten in der Kirche zulassen, soll mit dem Einbau des Seitenbankspiegels begonnen werden. Dazu müssen die ursprünglichen Eichenbalken hergerichtet, grundiert und lasiert werden.

Helfer fürs Finale gesucht

Der Einbau wird dann in zeitlicher Abstimmung mit dem Heizungsbauer erfolgen, da unter die Bankspiegel Heizungsrohre und oben Heizungskörper angebracht werden. Darauf müssen dann noch passend die Bänke gesetzt werden. „Wir hoffen, dass wir auch dafür ehrenamtliche Helfer aus unseren Reihen finden werden,“ zeigte sich Michael Dahlinger zuversichtlich, „diese müssten halt schon ein bisschen malen, sägen und schrauben können“, ergänzte der Pfarrer. Zur Koordination sollte man sich deshalb mit dem Pfarramt in Verbindung setzen. Das „Arbeitsfinale“, zu dem viele fleißige Hände gebraucht werden, ist dann die „Entstaubung“, also die abschließende Grundreinigung der Kirche.

Am zweiten Sonntag nach Trinitatis soll alles glänzen und strahlen und die Orgel in vollen Tönen erklingen. Das ist der 10. Juni, den man sich ganz dick und rot im Kalender eintragen sollte. Das hat übrigens auch schon Jochen Cornelius-Bundschuh gemacht, der Landesbischof wird nämlich zur Einweihung nach Hockenheim kommen.

