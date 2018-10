Ortsgeschichte in ihrer lustigsten Form

Wenn von der gehäuften Gründung von Bürgerinitiativen über Reilinger, Gollos und Co. bis hin zu den Hockenheimer Gesangvereinen so ziemlich alles und jeder in liebevoller Mundart auf die Schippe genommen wird und im Saal kein Auge trocken bleibt, ist es wieder so weit: Der Arbeitergesangverein Belcanto lädt zum Sängerball in die Stadthalle ein und erfreut vor allem mit seinem Musical aus eigener Feder neben musikalischen Beiträgen und Ehrungen. Der Einladung folgten wieder etliche Gäste.

Mit dem Stück „Hora Jerusalem“ startete der Chor schwungvoll in den Abend, bevor Vorsitzende Jessica Wooley aufs Chorjahr zurückblickte. Das „beste Konzert aller Zeiten“ vom Vorjahr war als Videozusammenschnitt zu sehen. Die Ehrungen langjähriger aktiver und passiver Mitglieder nahm zweiter Vorsitzender Andreas Sternberger vor. Als Ausblick auf die Mitwirkung am Pogromgedenken und das Adventskonzert am 23. Dezember gab es mit „Exodus“, „I believe/Ave Maria“ und „Hinterm Horizont“ drei weitere Stücke vom Gesamtchor unter Leitung von Özer Dogan zu hören.

Die Umbaupause für das Mundartmusical „1250 Jahre Hockenheim – Das verlorene Paradies“ nutzte DJ Marco dazu, sich und sein Repertoire vorzustellen, mit dem er vor allem nach Ende des offiziellen Teils noch bis in die Nacht unterhielt.

Vom Steinzeitmensch bis Nonne

Autor und Chormitglied Roland Wolff hatte sich beim Theaterstück wieder einmal selbst übertroffen, das Mundartstück war der Höhepunkt des Abends. Die vereinseigene Sing- und Spielgruppe schlüpfte in die verschiedensten Rollen von der Bäuerin bis zum haarigen Steinzeitmenschen und zur Nonne, die thematisch passende Liedauswahl, die überwiegend solistisch dargeboten wurde, bildete einen angenehmen Gegenpol zu den die Lachmuskeln strapazierenden Textpassagen, und auch an der Kostümierung war nicht gespart worden.

Zu sehen war auf der rechten Bühnenhälfte die Sitzung des Hockenheimer Brauchtumsvereins, während derer die Heimatforscher Willi Unnagschoss (Andreas Sender) und Alfred Krupp (Timo Weber) wahrlich erstaunliche Erkenntnisse über die Stadtgeschichte zutage brachten. Bei Grabungen auf der Baustelle des Ökologieprojekts und unter dem Wasserturm hatten die beiden Steine, Papyrusrollen und Wandmalereien gefunden, die ihre Darstellungen belegten.

Und so erhielten die Zuschauer auf der linken Bühnenhälfte immer wieder Einblicke in die Anfänge Hockenheims. Für Gejohle sorgte da gleich Jens Voss, ehemaliger Bodybuilding-Weltmeister aus Hockenheim, als erster Hockenheimer Adam Auer, der Laura Rupprecht als Eva Baust zur Seite gestellt bekam. Im Beinahe-Adamskostüm ließ er die Muskeln spielen und strotzte vor Selbstgefälligkeit. Eva kam im Gesamturteil da deutlich schlechter weg: „Frauen müssen sich ihr Leben lang schminken, wenn sie den Männern ebenbürtig sein wollen“ – da entbrannte beim Brauchtumsverein sogleich eine heftige Diskussion.

Namensfindung schlüssig erklärt

Wie Hockenheim zu seinem Namen kam, stand aber allemal fest: „Genau jetzt und genau hier bleibt ihr hogge“, bekam die Heimstätte der ersten Menschen ihren Namen. Als Gegenspieler wurde der Reilinger erschaffen – mit der Funktion, „zum Schutz gegen die Gollos zu dienen“.

Wenig später reiste eine ganze Schar Engel nach Hockenheim, deren Chefengel (Manuel Schlosser) die Ernennung Hockenheims zum Paradies auf Erden verkündete. Einzige Bedingung war es, nichts vom Spargelbaum zu essen, und schon würden die Hockenheimer zukünftig nicht mehr arbeiten müssen, sondern leben können wie im Schlaraffenland. Den Engeln gefielen diese Vorstellung und das Örtchen so gut, dass sie allesamt blieben.

Eine Haushälterin aus Oberhausen machte dem Glück jedoch jäh ein Ende, indem sie es wagte, vom Spargel zu essen. Hier fand sich auch die Erklärung, warum das königliche Gemüse inzwischen mühselig aus der Erde ausgegraben werden muss, denn mit dem Paradies endete auch die arbeitsfreie Zeit und als Strafe beherbergt Hockenheim nun „einen Ring, sie zu knechten“.

Als Steinzeitmenschen zogen die Hockenheimer aufgrund der zunehmend strenger werdenden Lebensbedingungen durch eine Eiszeit von Hockenheim fort. In der neuen Heimat wärmten sie sich an einem Kessel „Worschtsupp“ und gründeten die verschiedenen Hockenheimer Gesangsvereine, womit sie auch gleich die Erläuterung lieferten, wie Eintracht, Liedertafel und Co aus den verschiedenen Gesinnungen und Schichten entstanden sind.

Doch letzten Endes blieben die Hockenheimer in der Ferne ein Volk ohne Wurzeln, wie es Romina Afflerbach mit „No roots“ mit starker Stimme unterstrich, und entschlossen sich zur Rückkehr. Es folgte ein Sprung zu Ratbert, der zur Besänftigung seiner Frau unter anderem Hockenheim an das Kloster Lorsch abtrat. Als die Mönche jedoch nach einer durchzechten Nacht die Eintragung in den Lorscher Codex vornehmen wollten, stand dort am Ende Ochinheim. „Friede, Freude, Eierkuche – des Glück musch’ du in Hoggene suche“, beendete Petra Wolff als Vorsitzende des Brauchtumsvereins schließlich die Sitzung und lud zur nächsten Ausgabe am 26. Oktober 2019 ein, denn dann „erfahre Sie, wie’s mit Hoggene, de Hoggemer und denne, die do hoggegebliebe sin, weiterging“.

Klaus Schweiger glänzte mit seinem komischen Talent als plumper Reilinger ebenso wie als Engel und verkaterter Mönch und heimste so jede Menge Lacher ein. Musikalisch ging Robin Hertlein „Durch die schweren Zeiten“ und besang mit Manuel Schlosser sein Haar. Als Solistinnen traten auch Kathrin Sabljo, Melanie Plautz und Anne Geser in Erscheinung, weitere Rollen hatten Jessica Wooley, Andrea Rösch, Karl-Heinz Baust und Ingrid sowie Bernd Weber und die Sängerinnen des Frauenprojektchors inne.

Die musikalische Begleitung übernahm auch hier Özer Dogan und unterstützte Regisseur und Autor Roland Wolff so tatkräftig. Das Publikum honorierte die Mühen mit Standing Ovations, jeder Menge Applaus und Zugaberufen.

Für das Jubiläumsjahr 2019 wurde die Messlatte auf jeden Fall hoch angesetzt: Die Leistung der Theatertruppe und insbesondere Roland Wolffs dürfte nur schwer zu übertreffen sein – und vielleicht wird das Finallied „Das ist Hoggene“ auf die Melodie von Peter Maffays „Es ist Sommer“ ja sogar zur Hymne des Jubiläumsjahres erkoren – das Zeug zum Ohrwurm hätte es allemal.

