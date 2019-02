Oscargewinner beehrt Stadthalle

Zum Jubiläumsjahr macht das Kinomobil Baden-Württemberg Halt in Hockenheim. Am Donnerstag, 28. März, hält das Kinomobil an der Stadthalle und veranstaltet zwei Filmvorführungen: Ein Werk für die ganze Familie am Nachmittag sowie eine Abendvorstellung eines aktuellen Kinofilms.

Um 15 Uhr präsentiert das mobile Kino „Der kleine Drache Kokosnuss: Ab in den Dschungel“, ein Filmvergnügen für alle Altersgruppen. Der Film wird empfohlen für Kinder ab fünf Jahren, hat eine Spielzeit von 80 Minuten und kostet 3 Euro Eintritt.

Im neuen Abenteuer kann der kleine Drache seinen Teamgeist unter Beweis stellen: Kokosnuss ist in heller Aufregung. Die Abfahrt ins Ferienlager steht kurz bevor! Junge Feuerdrachen und Fressdrachen fahren gemeinsam zu den Dschungelinseln, um so den Teamgeist untereinander zu stärken.

Doch dann rammt das Schiff einen Felsen, und die Gruppe muss sich zu Fuß durch den Dschungel ins Feriencamp durchschlagen. Dabei wird der Teamgeist auf eine harte Probe gestellt.

Im Anschluss an den Film gibt es eine Bastelaktion, bei der Eltern mit ihren Kindern eine Kleinigkeit passend zum Film erstellen können. Sie dauert etwa 30 bis 40 Minuten, ist kostenlos und findet voraussichtlich im Foyer der Stadthalle statt.

Für die Erwachsenen hat das Kinomobil ebenfalls einen Film im Gepäck. Gezeigt wird das biografische Drama über die Band Queen, „Bohemian Rhapsody“, das vier Oscars gewonnen hat. Filmstart ist 19 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Filmisches Denkmal für Mercury

Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon die Band Queen. Schnell feiern sie erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter der Fassade sieht es weniger gut aus. Darsteller Rami Malek vereint als Freddie Mercury exzentrische Züge mit Gefühl und der nötigen Prise Verletzlichkeit und liefert eine mitreißende – und oscarprämierte – Performance ab. Ein filmisches Denkmal, das sowohl der legendäre Queen-Sänger als auch seine Band verdient haben. Der Film ist ein elektrisierender Musikfilm nicht nur für Queen Fans.

Beide Filmvorführungen finden in der Stadthalle statt. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Der Kartenvorverkauf ist soeben gestartet. Karten sind im Ticketshop der Stadthalle, Rathausstraße 4 erhältlich. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr, als auch unter der Ticket-Hotline (06205/21190). Ebenso ist eine Reservierung per E-Mail unter: kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de möglich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.02.2019