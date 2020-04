Ostern ganz digital

„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ Was wäre ein Osterfest, ohne dass Christen sich an diesem besonderen Morgen den fast 2000 Jahre alten Ostergruß der Gläubigen freudig zurufen. Deswegen eröffnete Friederike Auer den Gottesdienst der Evangelischen Gemeinschaft im Livestream genau mit diesem Ostergruß und begrüßte alle Zuschauer, heißt es in einer Mitteilung der Freikirche. Ursprünglich waren auch noch das Osterfeuer auf der Wiese und danach ein gemeinsames Frühstück geplant, auf diesem Weg konnte aber zumindest der Familiengottesdienst trotz der derzeitigen Vorschriften in aller Fröhlichkeit stattfinden.

Gleich zu Beginn wurden die Kinder mit in den Gottesdienst integriert – es gab nämlich eine Eiersuche: Auf der Bühne hatten sich bunte Ostereier versteckt. Doch wie viele waren es? Die Kinder konnten dem Jugendreferent Jonas Schulz eine WhatsApp mit der gefundenen Anzahl der Ostereier zusenden. Interaktivität war als nächstes gefragt. „Was fällt dir zu Ostern ein?“, lautete die Frage. Mit dem Smartphone konnte jeder Zuschauer einen QR-Code vom Bildschirm einscannen und seine Antwort über das Portal „slido“ abgeben. An der Projektionstafel erschienen die Begriffe nach und nach als Wortwolke angeordnet. Auffallend oft und daher auch auffallend groß erschien in der Mitte das Wort: Auferstehung.

Das war dann auch der Inhalt der Predigt von Jonas Schulz, der das Lukasevangeliums zugrunde lag. Er beschrieb einen Morgen, der alles verändert: Die traurigen Frauen, die Jesus mit der Einbalsamierung seines Leichnams den letzten Liebesdienst erweisen wollten, tragen besonders seit Karfreitag eine schwere Last mit sich. Es ergeht ihnen wie vielen Menschen, die schwere Lasten wie Steine mit sich herumtragen. Das können Sorgen, Not und Schuld sein. Doch gerade Jesus lässt uns in der Not nicht allein, er ist da. Und so konnte Jonas Schulz auch die Steine der Sorgen, Not und Schuld unter dem Vorzeichen des leeren Grabes zum Kreuz tragen.

Am Ende des Gottesdienstes wurde natürlich noch das Rätsel der versteckten Ostereier aufgelöst. Und wer bis dahin die richtige Antwort an den Jugendreferenten geschickt hatte, wird in den nächsten Tagen eine kleine Belohnung in seinem Briefkasten wiederfinden. zg

Info: Die Predigt gibt es zum Anschauen unter www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 14.04.2020