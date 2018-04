Anzeige

Bereits zum zwölften Mal haben sich die DJK-Leichtathleten im malerischen Latsch in Südtirol auf die bevorstehende Saison vorbereitet. Das kleine Sportdorf im Apfelland Vinschgau hat einiges an Lauf- und Sportinfrastruktur geschaffen und lockt mittlerweile viele Leichtathletikvereine und Kaderathleten an.

Angenehmes Klima, ein hervorragend ausgestattetes Leichtathletikstadion und die gute Verpflegung machte es den 15 Athleten leichter, die anstrengenden Trainingseinheiten zu überstehen, teilt die DJK mit. Zweimal täglich zweieinhalb Stunden Training standen auf dem anspruchsvollen Programm von Cheftrainer Bernhard Schäfer.

Die traumhafte Kulisse im Hintergrund machten Sprint, Sprung und Wurf oder schweißtreibende Runden auf dem Berg-Trimm-Dich-Pfad etwas angenehmer. So absolvierten die Athleten der Altersklassen U14 bis U18 mit den Trainern Bernhard Schäfer, Peter Neff, Nathalie Bock und Maren Ryll auch spezielle Trainingseinheiten in den technischen Disziplinen wie Hürdensprint und Hochsprung. Des Weiteren standen Dehn- und Kräftigungsübungen sowie Krafttraining auf dem Plan.