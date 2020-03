Papiertheater um einen müden Kater

„Dickie Dick hat Geburtstag“ heißt die Geschichte beim nächsten „Kamishibai“, japanisch für Papiertheater, in der Stadtbibliothek am Samstag, 14. März, 10.30 Uhr für Kinder ab drei Jahren. Kater Dickie ist nachts aufgeregt, denn er hat morgen Geburtstag. Aber um die Mittagszeit, als die Gäste kommen, schläft er. Sie wecken ihn auf. Eigentlich will Dickie nur schlafen. Dann aber, nach dem Geburtstagsspiel „Fische schnappen“ ist er hellwach – im Gegensatz zu seinen Gästen, die durch das Spielen und Toben müde geworden sind.

Der Eintritt ist frei. Um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten, werden Interessenten um rechtzeitige Anwesenheit gebeten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.03.2020