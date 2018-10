Parforceritt von AC/DC bis Led Zeppelin

Hockenheim.Gleich zwei Bands werden am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, die Bühne im Kulturhaus Pumpwerk zum Beben bringen: „K’lydoscope“ und „Fate“. Seit vielen Jahren sind die Jungs von „K’lydoscope“ aus der Musikszene im Rhein Neckar-Kreis nicht mehr wegzudenken.

Mit einem an die 80er Jahre angelehnten Sound und facettenreichen Songs machen die vier Musiker ihrem Bandnamen alle Ehre. Schlagzeug und Gitarrenriffs untermalt von der gefühlvollen Stimme – für Rockmusik eher untypisch und doch genau der Sound von „K’lydoscope“.

Mit kernigem, schillerndem Sound servieren die vier Jungs um Martin Orth (Keys/Vocals), Andreas Frank (Guitar/Vocals), Simon Kammerer (Drums/Vocals) und Fabio Di Bernardo (Bass) einen bunt gemischten Reigen der Rockhistorie. Songs von Led Zeppelin, Dire Straits oder Deep Purple gehören ebenfalls zu ihrem Repertoire, wie eigene Rockwerke, die sie auf ihrem ersten Album „My inner fools“ veröffentlicht haben.

Hits aus vier Jahrzehnten

Mit dem Besten aus über vier Jahrzehnten Rock- und Popgeschichte weiß die Band „Fate“ ihr Publikum zu begeistern und verbindet damit Generationen. Der perfekt abgestimmte, harmonische Gesang des Duos Anna Tiede und Christian Epp ist das Markenzeichen der Band. Aber auch die Liebe zum Detail aller dargebotenen Songs. Im Repertoire haben die vier Jungs um Anna unter anderem Hits der 1980er und 1990er Jahre von Toto, Scorpions, AC/DC, Bon Jovi und vielen anderen.

Karten für fünf Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25.

Info: Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten online bestellt werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 17.10.2018