Park-Kindergarten möglichst schnell bauen

Marco Germann hat den Park-Kindergarten besucht, um sich ein Bild der Gegebenheiten vor Ort zu machen. Nach dem Besuch war dem OB-Kanidaten klar, dass dort dringende Baumaßnahmen möglichst schnell umgesetzt werden müssen. „Es darf nicht sein, dass unsere Jüngsten in Gebäuden untergebracht werden, bei denen die Decke runterkommt, die Heizungen defekt und die Fenster kaputt sind“, sagt Marco Germann in einer Mitteilung.

Germann fordert die umgehende Beseitigung der baulichen Mängel und die Verbesserung der Situation im Park-Kindergarten: „Die aktuellen Umstände sind nicht hinnehmbar“. Der Neubau sei bereits lange in Planung und müsse nun schnellstmöglich umgesetzt werden. Marco Germann kandidiert weiterhin für den Posten des Hockenheimer Oberbürgermeisters. Der zweite Wahlgang findet am 21. Juli statt.

Bereits im Vorfeld für den ersten Wahlgang hat er viel mit Bürgern gesprochen und sich mit ihren Wünschen und Sorgen beschäftigt. Nun verstärke er noch einmal seine Bemühungen und Besichtigungen vor Ort. Germann ruft die Bevölkerung auf, sich zu melden: „Wo muss in Hockenheim am dringendsten investiert werden? Schicken Sie mir die Problemstellen, welche Sie am meisten umtreiben.“ Kontaktieren können Interessierte Marco Germann auf den sozialen Medien, per E-Mail oder WhatsApp. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 15.07.2019