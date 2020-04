Partei bietet digitale Sprechstunde für Bürger an

Die Corona-Situation stellt auch die Parteien und deren Arbeit vor große Herausforderungen. Der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist es wichtig, dass das politische Leben in Hockenheim in dieser Zeit nicht stillsteht. Sie versteht diese Situation als Chance, politische Parteiarbeit auf digitale Formate umzuschalten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Seit Mitte März finden Fraktionssitzungen in digitaler Form statt, in denen die Partei Planungen vorgenommen hat, um interessierte Bürger weiterhin am politischen Diskurs beteiligen zu können.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bietet vorläufig bis Montag, 31. August, Bürgersprechstunden in regelmäßigen Abständen in digitaler Form an. In diesen berichtet die Partei jeweils zu aktuellen kommunalpolitischen Themen. Die erste digitale Bürgersprechstunde findet am Montag, 27. April, von 19 bis 21 Uhr statt. Thema wird unter anderem die Verabschiedung des Haushalts sein. Die Bürger sind eingeladen und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen mit auf den Weg zu geben. Die Fraktionsmitglieder stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Der Haushaltsplan 2020 der Stadt kann im Bürgerinformationssystem von der Gemeinderatssitzung am 25. März als PDF-Datei digital abgerufen werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Anmeldung und Moderation zur digitalen Bürgersprechstunde läuft über Fraktionsmitglied Elke Dörflinger. Wer daran teilnehmen möchte, schickt bitte bis Freitag, 24. April, eine E-Mail an elke.doerflinger@gmx.de. Details und weitere Informationen erfolgen nach Anmeldung.

Wer an der Bürgersprechstunde in digitaler Form nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit über die Mailadresse Ahaerdle@t-online.de Fragen an die Fraktion zu senden. Vorab geschickte Fragen werden in der digitalen Sprechstunde aufgenommen und persönlich beantwortet. „So erreichen wir auch die Bürgerinnen und Bürger, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben, diese sollte man in diesen Zeiten nicht vergessen“ sagt Fraktionssprecher Adolf Härdle. ah/ed

