Partylaune unter Bäumen

Der Keglerverein lädt zu seinem Waldfest im Alten Fahrerlager ein. Dort wird von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, eine abwechslungsreiche Veranstaltung geboten. Dabei, so die Kegler, steht eine umfangreiche und preisgünstige Speisen- und Getränkeauswahl zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen Köstlichkeiten vom Grill, aber auch Fischbrötchen und Scampispieße. Auch der kultige Handkäs’ mit Musik soll nicht fehlen. Im Ausschank gibt’s Bierspezialitäten vom Fass. Liebhaber von Cocktails sollen ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

Am Freitag um 19 Uhr startet das Wochenende mit dem Musikprogramm DJ Jäägi alias Steffen Geisler, nebenbei noch Kegler aus Neulußheim und bekannt vom Tanz in den Mai. Der Samstag beginnt um 15 Uhr mit der Bewirtung der Gäste. Im Abendprogramm erwartet die Besucher dann die Schwetzinger Band „Beyond this summer“ mit Rock- und Popmusik.

Der Sonntag startet mit einem bayerischen Frühschoppen mit Weißwurst und Brezeln um 10 Uhr, begleitet von der Musik der „Blauen Husaren“. Ergänzt wird das Angebot durch ein Büffet von hausgemachten Kuchen und Torten, die auch zur Ergänzung der heimischen Kaffeetafel „to go“ verkauft werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 03.07.2019