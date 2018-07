Partymusik sorgt für gute Laune

Anzeige

Zwei musikalisch recht unterschiedliche Darbietungen bildeten die Schwerpunkte des Waldfestes der Kegler am Wochenende. Erneut hatten zahlreiche Helfer unter der Regie von Thomas Schränkler als Vorsitzendem des Keglervereins und Andreas Lamade vom größten Klub des KV unzählige Arbeitsstunden in die Vorbereitung des Waldfestplatzes gesteckt, um den Gästen etwas bieten zu können.

Das Fest begann mit mitreißenden, rockigen Songs der Band „Realusion“. Den acht Musikern des 2014 gegründeten Ensembles merkt man ihre jahrelange Bühnenerfahrung an. Ihr von hoher Professionalität und Qualität geprägtes Programm, das sie selbst als handgemachten Rock bezeichnen, sorgte den ganzen Abend hindurch für eine prächtige Stimmung auf dem Waldfestgelände, teilen die Kegler mit.

Am Samstag stand zunächst die Bewirtung der Gäste mit einem vielfältigen Angebot an Speisen und Getränken im Vordergrund. Süßes von der Kuchentheke fand ebenso seine Abnehmer wie Deftiges und Feines vom Grill und aus der Küche. Das sommerliche Wetter sorgte auch für einen guten Absatz an Getränken. Am Abend wurde der Schwerpunkt dann wieder auf den musikalischen Aspekt gelegt. Die Nußlocher Band „Annimels“, deren sechs Mitglieder zwar erst seit 2017 zusammenspielen, sich aber teilweise schon länger aus gemeinsamen musikalischen Erfahrungen kennen, gestalteten diesen Abend.