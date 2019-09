Passspiel und Koordination mit dem Ball

Hockenheim.Der FV 08 veranstaltete im Zuge des Ferienprogramms der Stadt ein Fußballtraining für rund 40 Kinder. Den Mädchen und Jungen wurde dabei einen Tag lang die Welt des Fußballs nähergebracht.

Der Jugendleiter des FV 08, Thorsten Wagner, sowie die Jugendtrainerin Karola Geiß und die zwei Jugendtrainer Cédric Zimmermann und Niklas Feuerstein hatten für die Mädchen und Jungen dafür einen eigenen Trainingsplan ausgearbeitet. Es wurde unter anderem Passspiel, die Koordination und das Ballgefühl geübt. Neben dem „Reinschnuppern“ in das typische Fußballtraining stand aber auch der Spaß am Fußball im Vordergrund der Ferienveranstaltung.

Das Training dauerte den ganzen Vormittag bis zu einer gemeinsamen Mittagspause alle zusammenkamen. Nachdem der Hunger gestillt und der Durst gelöscht war, ging es mit einem kleinen Fußballturnier weiter. Die Kinder konnten dabei das Erlernte vom Vormittag gleich umsetzen. Am Ende des Tages und der Veranstaltung erhielten die Mädchen und Jungen zum Abschluss ein Andenken an diesen Tag überreicht – eine Medaille.

Wie der FV 08 mitteilt, hatten alle Kinder an diesem Tag sehr viel Spaß. Das Fußballtraining war somit ein krönender Abschluss des Kinderferienprogramms, bevor es am Mittwoch wieder mit der Schule losgeht, so abschließend. zg

Info: Weitere Informationen zum FV 08 Hockenheim und den Zeiten für das Jugendtraining unter www.fv08.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.09.2019