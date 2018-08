„Patient Erde“ leidet unter Ausbeutung

Auf der roten Couch gelingt der Austausch über brennende Themen, wie hier bei Lore Schmetzer und Michael Schöllkopf von der Lokalen Agenda. © Zeuner

Dass „die Uhr tickt“, was den Raubbau an natürlichen Ressourcen unseres Planeten anbelangt, weiß man irgendwie, aber lebt locker weiter wie bisher. Bewusstmachen, dass die Erde nur begrenzt Rohstoffe nachproduzieren kann, wir aber bereits am 1. August dieses Jahres so viel verbraucht haben, wie in einem kompletten Jahr nachwachsen kann, das war das Ziel der Lokalen Agenda.

Mit „roter

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4632 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 06.08.2018