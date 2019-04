Pendlerparkplatz ab sofort wieder frei

Zwei Tage früher als geplant ist gestern der Pendlerparkplatz an der der Salierbrücke in der Nähe des Lußhofs fertiggestellt worden. Das hat das Regierungspräsidium Karlsruhe gestern mitgeteilt. In der Woche vor Ostern und an den beiden vergangenen Tagen seien rund 600 Tonnen Schotter und etwa 1400 Tonnen Asphalt verarbeitet worden, um den Parkplatz mit Asphalt zu befestigen.

Der vorzeitige Abschluss der Arbeiten gehe auch auf die idealen Witterungsbedingungen zurück. Ab sofort stehe der Parkplatz den Verkehrsteilnehmern wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung. Die Kosten für die Asphaltierung von rund 120 000 Euro werden vom Bund übernommen.

Der Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Brücke war zunächst mit Schotter befestigt worden, bis der der Bedarf an Parkplätzen genauer ersichtlich war. Die Brücke ist seit 21. Januar gesperrt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.04.2019