Persönlich weiterentwickeln

Ballübergabe beim FV 08: Die drei jungen Männer, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim FV 08 absolvierten, übergaben den Ball an ihre Nachfolger, wie der Verein mitteilt. Niklas Feuerstein (FSJ Schule Sport), Cédric Zimmermann (FSJ Sport) und Samuel Moll (FSJ Schule Sport) wurden vom Vorsitzenden Matthias Filbert zusammen mit dem Vorstand Sport, Thorsten Wagner, in den verdienten Resturlaub verabschiedet. Sie gaben vorher noch wichtige Ratschläge an ihre drei Nachfolger: Sebastian Grafe (FSJ Verein), Sebastian Filbert (FSJ Schule Sport) sowie Nico Keller (FSJ Schule Sport).

Matthias Filbert, der seit 2014 die FSJler betreut, freute sich, dass auch 2020/21 wieder drei engagierte Menschen für den Verein gewonnen werden konnten und dankte den bisherigen Freiwilligen für ein erfolgreiches Jahr. Freiwilligendienste im Fußball eignen sich für engagierte und motivierte junge Menschen, die das FSJ nach der Schule als Überbrückungs- und Orientierungszeit nutzen, um ihren weiteren beruflichen Werdegang zu planen, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und sich gleichzeitig für die Gesellschaft zu engagieren.

Der FV 08 bietet im neuen Schuljahr, wenn die Corona-Regeln das zulassen, wieder etwa 20 Grundschul- und Kindergarten-AGs an. Der Verein rechnet mit etwa 200 Teilnehmern, die dadurch ein kostenloses Sporttraining erhalten werden. Zusätzlich werden Sebastian Filbert und Nico Keller die Hubäcker-, Pestalozzi- und Hartmann-Baumann-Grundschule mit etwa 50 Wochenstunden beim Sportunterricht unterstützen.

Im Verein werden alle drei FSJler die Bambinis und weitere Jugendmannschaften trainieren und ihre C-Trainerlizenzausbildung beim Badischen Sportbund absolvieren. Alle bisherigen FSJler fanden ihre Aufgaben als eine hervorragende Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln und hatten trotz Corona ein gutes Jahr im Verein. zg

