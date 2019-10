Peter Ehringer setzt Schlusspunkt unter Erfolgsgeschichte

Gänsehautstimmung herrschte im Januar beim Neujahrskonzert, als Peter Ehringer, der langjährige Dirigent des Fanfarenzugs der Rennstadt, vom Balkon der Stadthalle Edward Elgars „Land of hope and glory“ erklingen ließ. Es war die Eröffnung eines Doppeljubiläumsjahrs, in dem nicht nur Hockenheim 1250 Jahre Geschichte feierte, sondern auch der Fanfarenzug sein 65. Jubiläum begeht, das nun aber auch eine bittere Note erhält: Ehringer wird am Sonntag, 20. Oktober, seinen Dirigentenstab beim Fanfarenzug an einen Nachfolger weiterreichen und damit eine Ära beenden, die seit 45 Jahren die Familienhandschrift trägt.

1975 hat Peter Ehringers Vater Willi, Musiklehrer und Trompeter, die Leitung des 20 Jahre zuvor gegründeten Fanfarenzuges übernommen, nach 25 Jahren übergab er an seinen Sohn Peter – ein genialer Trompeter löste den anderen genialen Trompeter am Pult ab. Vater und Sohn haben den Fanfarenzug zu musikalischer Klasse geführt, die bei allen Ereignissen der Stadt und weit darüber hinaus Teil des Ganzen wurde. Ob bei der Einweihung der neuen Stadthalle oder des neuen Bahnhofs, bei der Eröffnung der Landesgartenschau, beim Festzug des Münchner Oktoberfests oder als deutsche Vertreter beim Europatag in Paris vor 10 000 Zuschauern: Der Fanfarenzug war ein Aushängeschild der Rennstadt und glänzte unter der Politur Ehringers.

„Mit Peter Ehringer kam ein jüngerer, impulsiverer und damit unter Umständen auch unruhiger Leiter“, so verzeichnet es die Chronik des Vereins. Doch wurden die rund 20 Jahre unter Peter Ehringers Leitung eine Erfolgsgeschichte, in der die musikalische Entwicklung und die thematische Vielfalt ausgebaut wurde. Genial seine Solopartien, die immer wieder Herzklopfen auslösten, bemerkenswert die Förderung, die er jungen Musikern angedeihen ließ – mit Peter Ehringer legt ein Mann den Taktstock nieder, der vielen Menschen unvergessliche Momente beschert hat.

Am Sonntag um 17 Uhr gibt Peter Ehringer mit dem Fanfarenzug sein Abschiedskonzert in der Aula der Realschule – der Eintritt ist frei. mhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 17.10.2019