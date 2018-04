Anzeige

Der Gartenmarkt „Petite fleur“ im Gartenschaupark findet dieses Jahr aus organisatorischen Gründen nur an zwei statt an vier Tagen statt: am Samstag, 12., und Sonntag, 13. Mai. Das hat Organisatorin Kornelia Schirmer mitgeteilt.

Die Besucher erwartet eine Vielzahl an Blumen, Pflanzen und Raritäten, aber auch Nützliches für Haus, Garten und Lifestyle. Im elften Jahr hat sich der Gartenmarkt als Quelle der Inspiration etabliert. Ein Rahmenprogramm und Fachvorträge runden das Angebot ab. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel in Kooperation mit dem Tabakmuseum und eine besondere Aktion. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro pro Tag, ermäßigt 6 Euro. mm