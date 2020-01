Pfarrgemeinderat wird neu gewählt

Im Wahlgebiet der Seelsorgeeinheit Hockenheim sind 20 Mitglieder in drei Wahlbezirken für den Pfarrgemeinderat zu wählen. Wahlberechtigt sind Katholiken, die seit mindestens drei Monaten in der Kirchengemeinde ihren Hauptwohnsitz und am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Stimmabgabe kann erfolgen durch Onlinewahl bis Freitag, 20. März, um 18 Uhr, Briefwahl bis Freitag, 20. März, um 18 Uhr (Unterlagen sind im Pfarrbüro St. Georg, Obere Hauptstraße, 1 ab 27. Januar erhältlich) und Präsenzwahl (Öffnungszeiten der Wahllokale auf der Wahlbenachrichtigung) bis Sonntag, 22. März, um 17 Uhr. si

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 10.01.2020