Pflegezentrum im Fokus

Hockenheim.Das Wetter wollte nicht richtig mitspielen an diesem Samstagmorgen. Einstellige Temperaturen, Schauer und starker Wind forderten die Motivation des Teams am SPD-Nikolausstand mächtig heraus. Fraktions- und Vorstandsmitglieder sowie Landtagsabgeordneter Daniel Born stellten sich der Herausforderung, verteilten kiloweise Süßigkeiten und erwärmten die Herzen der Standbesucher mit Kaffee, Glühwein und guten Gesprächen.

Diese drehten sich in erster Linie um die aktuelle Kommunalpolitik. Erwartungsgemäß lag die Frage um die Zukunft des Pflegezentrums Hockenheim den meisten Besuchern besonders am Herzen. „Wir hoffen doch sehr, dass die für kommenden Mittwoch geplante Informationsveranstaltung zu diesem Thema Aufklärung zu den vielen Gerüchten und Halbwahrheiten bringt, welche sich in Hockenheim dazu entwickelt haben“ resümierte Fraktionschef Willi Keller ob der auch an diesem Samstag erkennbaren Flut an Fehlinformationen zur Zukunft beider Pflegeeinrichtungen.

„Schlechter Umgangston“

Kritische Anmerkungen gab es von Bürgerseite zudem über die als unfair empfundenen Angriffe der Fraktionssprecher von Grünen und CDU auf den im kommenden Jahr aus dem Amt scheidenden Oberbürgermeister Dieter Gummer. Schmunzelnd kommentierte Pressesprecher Konrad Sommer den Vorgang: „Die Herren Parlamentarier pflegen hier besonders nachhaltig einen schlechten Umgangston. Und das auch noch auf Basis der extra dafür geschaffenen Nachhaltigkeitssatzung!“ kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 12.12.2018