Philipp Kramberg bleibt Sprecher der jungen Hockenheimer

Der Ende letzten Jahres neu gewählte Jugendgemeinderat traf sich am Dienstag in der Stadthalle zu seiner ersten Sitzung. Dabei fielen gleich die ersten Entscheidungen. Als Vorsitzender des Gremiums ist Philipp Kramberg wiedergewählt worden. Er wird von Benno Lerch als stellvertretender Vorsitzender und Ronja-Evita Dörflinger als Schriftführerin unterstützt. Das teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit.

Die Jugendgemeinderäte bestimmten auch ihre Vertreter für die Ausschüsse des Gemeinderates sowie seiner beschließenden und beratenden Ausschüsse und legten die Sitzungstermine für dieses Jahr fest.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler verpflichtete die Jugendgemeinderäte in ihrem Amt und sprach mit ihnen über ihre Aufgaben in den kommenden zwei Jahren. Dabei kamen auch laufende Projekte des Jugendgemeinderats auf die Tagesordnung. Die Einrichtung eines Skaterparks im Gartenschaupark ist eines davon, nachdem auch der Gemeinderat dafür grünes Licht gab. „Gratulation zur Wahl. Ich wünsche euch eine glückliche Hand für diese neue wichtige Aufgabe“, sagte Zeitler. Leiter Daniel Ernst und Sabine Seip vom Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport stellten den Jugendlichen den organisatorischen Aufbau der Stadtverwaltung vor. Ernst erläuterte die Verfahrensabläufe in einer Verwaltung. Die zukünftigen Sitzungen des Jugendgemeinderats finden monatlich jeweils an einem Mittwoch statt. Die Termine sind der Internetseite der Stadt zu entnehmen. An der Jugendgemeinderatswahl nahmen 241 Wähler teil, was einer Wahlbeteiligung von etwa 15 Prozent entspricht zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.01.2021