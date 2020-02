„Phoenixen“ im Doppelpack

Hockenheim.Der „1. FC Heidelberg“ gastiert mit seinem neuen Programm „Phoenixen“ an zwei Abenden im Kulturhaus Pumpwerk. Der erste Termin, Samstag, 21. März, ist aufgrund der großen Nachfrage bereits ausverkauft. Doch noch gibt es Chancen, die Formation zu erleben: Die Gruppe spielt am Sonntag, 22. März, 19 Uhr, im Pumpwerk einen Zusatztermin. Für diese zweite Veranstaltung sind ab sofort Karten im Vorverkauf erhältlich.

Der „1. FC Heidelberg“ – nunmehr mit doppelt weiblich besetztem Dirigat und drastisch gesenktem Altersdurchschnitt – präsentiert stolz sein neues Programm „Phoenixen“. Zaubervogelbunt wie Phoenix und spritzig wie schwanzwedelnde Nixen segeln die Damen – wenn es sein muss, auch ohne Wind – die Notenlinien auf und ab. Besaufen sich „blubberblasend“ in Neptuns Reich, durchleben herzbrechende stille Nächte und heilen spontan mit vielen Küssen.

Karten für den zweiten Termin am 22. März sind zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90), im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205 922625 erhältlich. zg

Info: Karten online unter www. pumpwerk-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 17.02.2020