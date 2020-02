Pistenspaß und Hüttenflair

Die Ausfahrt „Women Only“ des Skiclubs führt alle skibegeisterte Damen vom Mittwoch, 1., bis Samstag, 4. April, in das Gebiet des Arlbergs. Mit 305 Pistenkilometern gehört dieses Skigebiets mittlerweile zu den fünf größten der Welt. Herrliche Abfahrten, grandiose Hütten und das besondere Flair – all das macht dieses Skigebiet aus. Die Freizeit beinhaltet Busfahrt, Sektempfang und Verpflegung auf der Hin- und Rückfahrt, Übernachtung mit Halbpension im Vier-Sterne-Hotel Troschana in Flirsch bei St. Anton sowie Betreuung auf der Piste. Es sind noch Plätze frei. Interessentinnen können sich melden bei Ulla Heilmann-Vogt, Telefon 0175/7 21 47 93 oder ullaheilmann@vogt-4.de. jd

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.02.2020