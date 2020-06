Planungen für Wintersemesterwie vor Corona

Von Matthias Mühleisen

Schulen und Hochschulen sind in den Lehrbetrieb zurückgekehrt, nun steht auch in der Erwachsenenbildung ein vorsichtiger Neustart bevor. Die Volkshochschule, die ihre Angebote im März einstellen musste, hat Sommerkurse zusammengestellt, die die Wartezeit bis zum Wintersemester zu überbrücken helfen soll. Darüber spricht Monika Götzmann (Bild), Leiterin der VHS-Geschäftsstelle, im Interview.

Hatten Sie im VHS-Haus eine Zwangspause durch das Coronavirus?

Monika Götzmann: Nein, wir waren in der Geschäftsstelle durchgehend vor Ort. Ab 17. März mussten wir ja alle Kurse canceln und alle Beteiligten davon unterrichten, was sehr viel Arbeit war.

Mussten Sie mit jedem einzelnen angemeldeten Kursteilnehmer in Kontakt treten, um die Unterbrechung oder Absage des jeweiligen Kurses bekanntzugeben?

Götzmann: Ein Großteil dieser Verständigung haben uns unsere Dozenten abgenommen, die ihren Teilnehmern Bescheid gaben. Außerdem haben wir über die Homepage mitgeteilt, dass alle Kurse ausgesetzt sind und über die Presse. Für alle Angebote, die erst nach dem 17. März beginnen sollten, haben wir die Angemeldeten einzeln verständigt.

Gab es auch Unmutsäußerungen, weil Kurse abgebrochen wurden?

Götzmann: Manche Teilnehmer haben das Ende bedauert, aber generell war doch das Verständnis auf allen Seiten sehr groß.

Dafür haben Sie nun einen kleinen Trost mit dem Sommerprogramm zu bieten, bis das Wintersemester startet?

Götzmann: Ja, wir überbrücken die Zeit, bis wir hoffentlich wieder reguläre Angebote machen können, mit dem Sommerprogramm, das wir mit der Mannheimer Abendakademie zusammen erarbeitet haben. Dabei gibt es hauptsächlich Onlineangebote, zum Beispiel mit Vorträgen aus den Bereichen Gesundheit oder Straßenverkehrsrecht, aber auch Yoga, Französisch und den Online-Spielraumtreff, der sich an Eltern von Kleinkindern richtet. Die Kurse beginnen alle im Juni.

Dauern sie dann zum Teil bis in die Sommerferien hinein, die ja bereits Mitte Juli beginnen?

Götzmann: Der Großteil endet vorher, aber einige dauern bis in die Ferien hinein. Wobei dieses Jahr wohl ohnehin nicht so viele Menschen wie sonst gleich in die Ferien starten werden.

Finden alle Kurse als Onlineangebote statt oder gibt es auch erste „Präsenztermine“ in größeren Räumen oder im Freien?

Götzmann: Wir haben einige Kurse wie Tai Chi oder Qigong im Freien geplant. Allerdings kam jetzt aktuell der Hinweis, dass bis 30. Juni keine Kurse im Freien beziehungsweise im öffentlichen Raum stattfinden dürften. Daher müssen wir mit diesen noch etwas warten und hoffen, dass es im Juli eine neue Verordnung gibt.

Wie viele Angebote macht die Volkshochschule insgesamt bei Ihrem Sommerkursprogramm?

Götzmann: Wir haben etwa 20 Kurse zusammengestellt.

Längerfristig gedacht: Wie geht es im Wintersemester weiter - anders als sonst, mit größeren Einschränkungen? Sind Sie üblicherweise zu diesem Zeitpunkt schon mit der Erstellung des Programms durch?

Götzmann: Nein, so früh sind wir sonst auch nicht fertig mit der Planung. Dr. Coline Baechler, die bei der Abendakademie für unseren Bereich zuständig ist, ist gerade dabei, das neue Programm zusammenzustellen. Wir planen im Moment ganz normal, wie vor Corona. Allerdings bei vielen Kursen mit geringerer Teilnehmerzahl, weil wir noch nicht die Vorgaben kennen für die Bewegungs- oder Sprachkurse. Wir dürfen auch noch nicht in die Schulen, das wurde auch bis 30. Juni verlängert. Wir müssen eben sehen, was dann wie stattfinden kann.

Das heißt, die Nutzer erhalten ein Wintersemesterprogramm in gewohnter Bandbreite?

Götzmann: Wir planen ganz normal und wollen das Programmheft Ende August veröffentlichen, die neuen Kurse sollen nach den Sommerferien starten. Die Dozenten warten darauf, dass es weitergeht, nur möchten nicht alle Onlinekurse halten.

