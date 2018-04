Plattform für schöpferischen Nachwuchs

Anzeige

Resonanz war überwältigend

Die Resonanz auf die Premiere war überwältigend und so fiel Armbrust der Entschluss, eine Neuauflage ins Leben zu rufen, nicht schwer. Erneut haben junge Künstler am 24. Juni die Gelegenheit, sich und ihre Kunst der Bevölkerung zu präsentieren. Noch haben Interessierte die Gelegenheit, sich für einen Ausstellungsplatz zu bewerben.

In der Außenanlage sind noch ungefähr zehn Plätze frei und es sind auch Künstler eingeladen, die sich mit einer Darbietung auf der Bühne des Pumpwerks präsentieren möchten.

Pro laufenden Meter Ausstellungsfläche verlangt Armbrust 10 Euro. Geld, das er überwiegend in die Werbung investiert, wer Interesse hat, kann sich noch einen Platz auf dem Werbeflyer sichern, die Kosten pro Werbeaufdruck betragen 50 Euro. Doch verdienen will Armbrust an der Aktion nicht, der gesamte Überschuss wird, so es denn einen gibt, wie im Vorjahr an die umliegenden Tierheime gespendet.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, so Armbrust im Gespräch mit unserer Zeitung, und er unterstreicht damit nochmals die Intention der Aktion Kunst und Genuss im Juni – „es geht nicht um Kommerz, nicht ums Verkaufen, sondern ums Anschauen der Bilder, das Gespräch über Kunst“. aw

