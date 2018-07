Pole-Position bei Coolnesspreis

Anzeige

„Dies ist unser letztes Lied für heute“, erklärt Daniel „Dougie“ Jasinski schmunzelnd und wohl ahnend, dass die Reaktion des Publikums im Garten des Pumpwerks entsprechend ausfallen wird. „Buh“- und „Oh Nein“-Rufe schallen ihm entgegen, die zeigen, wie schnell eine dreistündige Rock-n-Roll-Party zu Ende gehen kann – und dass die Zuhörer gerne mehr von „Dougie & the Blind Brothers“ gehört hätten.

„Aber wir machen daraus etwas wirklich Geiles“, besänftigt der 25-jährige Frontmann und Gitarrist der Coverband das mittlerweile überwiegend stehende Publikum und lässt so am Ende eines stimmungsvollen Abends nur kurz Wehmut aufkommen, bevor mit „Those were the days my friend“ von Mary Hopkins ein vorläufiger Abschluss dargeboten wird – die Zugabe folgt mit Prince’ „Purple Rain“ auf dem Fuß.

Bei bestem Sommerwetter und freiem Eintritt strömte am Donnerstagabend nicht nur das frisch gezapfte Bier, sondern auch eine Reihe Formel-1-Fans zur Open-Air-Veranstaltung. Neben Klassikern wie „I’m a believer“ (The Monkees) oder „Honky Tonk Woman“ (Rolling Stones) boten Damian Jasinski am Bass, Bruder Daniel sowie Schlagzeuger Daniel Jovic schon in der ersten Konzerthälfte eine abwechslungsreiche Mischung aus Rock-n-Roll-Evergreens, auf rockig getrimmten Pop-Songs („Black or White“ von Michael Jackson) und Hardrock-Nummern wie „Whiskey in the Jar“ (Thin Lizzy).